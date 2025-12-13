Челси - Эвертон 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 17:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
13 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Эвертон, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|10
|пз
|Коул Палмер
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
|7
|нп
|Педру Нету
|20
|нп
|Жоао Педро
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|18
|пз
|Джек Грилиш
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|11
|нп
|Тьерно Барри
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|26.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|15.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|6 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|18.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|01.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|16.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|08.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|12.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 4
|24.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Челси» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|15
|30
| 4
Лига чемпионов
|Кристал Пэлас
|15
|26
| 5
Лига Европы
|Челси
|15
|25
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|25
|7
|Эвертон
|15
|24
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|23
|9
|Сандерленд
|15
|23
|10
|Ливерпуль
|15
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|22
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|22
|13
|Борнмут
|15
|20
|14
|Брентфорд
|15
|19
|15
|Фулхэм
|15
|17
|16
|Лидс Юнайтед
|15
|15
|17
|Ноттингем Форест
|15
|15
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|15
|2