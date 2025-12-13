02:25 ()
Челси - Эвертон 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 17:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
13 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Челси
Эвертон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Эвертон, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
27 Франция зщ Мало Гюсто
23 Англия зщ Трево Чалоба
29 Франция зщ Уэсли Фофана
3 Испания зщ Марк Кукурелья
10 Англия пз Коул Палмер
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
49 Аргентина пз Алехандро Гарначо
7 Португалия нп Педру Нету
20 Бразилия нп Жоао Педро
1 Англия вр Джордан Пикфорд
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
5 Англия зщ Майкл Кин
16 Украина зщ Виталий Миколенко
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
37 Англия пз Джеймс Гарнер
18 Англия пз Джек Грилиш
22 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
11 Франция нп Тьерно Барри
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
26.04.2025 Англия — Премьер-лига 34-й тур Челси1 : 0Эвертон
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Эвертон0 : 0Челси
15.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Челси6 : 0Эвертон
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Эвертон2 : 0Челси
18.03.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Челси2 : 2Эвертон
06.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Эвертон0 : 1Челси
01.05.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Эвертон1 : 0Челси
16.12.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Челси1 : 1Эвертон
08.03.2021 Англия - Премьер-лига 27-й тур Челси2 : 0Эвертон
12.12.2020 Англия - Премьер-лига 12-й тур Эвертон1 : 0Челси
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 1Челси
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 0 : 0Челси
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Челси
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Челси1 : 1
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Челси3 : 0
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Эвертон3 : 0
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Эвертон
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Эвертон1 : 4
24.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 1Эвертон
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Эвертон2 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Челси» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1533
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1531
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1530
4
Лига чемпионов
Кристал Пэлас1526
5
Лига Европы
Челси1525
6 Манчестер Юнайтед1525
7 Эвертон1524
8 Брайтон энд Хоув Альбион1523
9 Сандерленд1523
10 Ливерпуль1523
11 Тоттенхэм Хотспур1522
12 Ньюкасл Юнайтед1522
13 Борнмут1520
14 Брентфорд1519
15 Фулхэм1517
16 Лидс Юнайтед1515
17 Ноттингем Форест1515
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1513
19
Зона вылета
Бёрнли1510
20
Зона вылета
Вулверхэмптон152

