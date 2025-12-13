02:27 ()
ПСВ Эйндховен - Хераклес 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 21:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
13 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Хераклес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Хераклес, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Хераклес
Алмело
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
2 Нидерланды зщ Анасс Салах-Эддин
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
20 Нидерланды пз Гус Тиль
23 Нидерланды пз Йоей Верман
10 Германия пз Пауль Ваннер
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
27 Румыния нп Деннис Ман
9 США нп Рикардо Пепи
16 Нидерланды вр Тимо Янсинк
23 Нидерланды зщ Майк те Вирик
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
18 Бельгия зщ Алек ван Хоренбек
24 Словакия зщ Иван Месик
7 Бельгия пз Брайан Лимбомбе
10 Нидерланды пз Томас Брунс
73 Нидерланды пз Валид Улд-Чих
17 Нидерланды пз Тристан ван Гилст
70 Австралия нп Айдин Хрустич
9 Нидерланды нп Джизз Хорнкамп
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен4 : 1Хераклес
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Хераклес1 : 3ПСВ Эйндховен
16.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Хераклес
04.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Хераклес0 : 6ПСВ Эйндховен
06.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Хераклес
14.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Хераклес0 : 2ПСВ Эйндховен
04.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Хераклес
27.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Хераклес1 : 1ПСВ Эйндховен
18.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Хераклес0 : 2ПСВ Эйндховен
15.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Хераклес
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур ПСВ Эйндховен2 : 3
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 0 : 2ПСВ Эйндховен
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 1 : 4ПСВ Эйндховен
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 0 : 1ПСВ Эйндховен
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Хераклес1 : 1
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 1Хераклес
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Хераклес4 : 2
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 1 : 2Хераклес
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Хераклес8 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1540
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1534
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген1527
4
Лига Европы
Аякс1526
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1525
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1523
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1522
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1521
9 Спарта1520
10 Гоу Эхед Иглс1518
11 Фортуна1518
12 Херенвен1517
13 Эксельсиор1516
14 ПЕК Зволле1516
15 Волендам1514
16
Стыковая зона
Хераклес1514
17
Зона вылета
НАК Бреда1512
18
Зона вылета
Телстар1511

