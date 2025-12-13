ПСВ Эйндховен - Хераклес 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 21:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
13 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Хераклес, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Хераклес
Алмело
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|2
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|20
|пз
|Гус Тиль
|23
|пз
|Йоей Верман
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|27
|нп
|Деннис Ман
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|16
|вр
|Тимо Янсинк
|23
|зщ
|Майк те Вирик
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|18
|зщ
|Алек ван Хоренбек
|24
|зщ
|Иван Месик
|7
|пз
|Брайан Лимбомбе
|10
|пз
|Томас Брунс
|73
|пз
|Валид Улд-Чих
|17
|пз
|Тристан ван Гилст
|70
|нп
|Айдин Хрустич
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 1
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 3
|16.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|0 : 6
|06.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 1
|14.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 2
|04.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 0
|27.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 1
|18.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|0 : 2
|15.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 1
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|4 : 2
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 2
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|8 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|15
|40
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|15
|34
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|15
|27
| 4
Лига Европы
|Аякс
|15
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|15
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|15
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|21
|9
|Спарта
|15
|20
|10
|Гоу Эхед Иглс
|15
|18
|11
|Фортуна
|15
|18
|12
|Херенвен
|15
|17
|13
|Эксельсиор
|15
|16
|14
|ПЕК Зволле
|15
|16
|15
|Волендам
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|15
|14
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|15
|11