Телстар - НЕК Неймеген 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 17:30
13 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Рихард Мартенс (Рейсберген, Нидерланды);
Телстар
НЕК Неймеген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - НЕК Неймеген, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телстар
Велзен
НЕК Неймеген
Неймеген
История личных встреч
05.04.2021 Нидерланды - Первый дивизион 32-й тур НЕК Неймеген1 : 1Телстар
03.01.2021 Нидерланды - Первый дивизион 18-й тур Телстар5 : 2НЕК Неймеген
07.02.2020 Нидерланды - Первый дивизион 25-й тур Телстар1 : 7НЕК Неймеген
30.08.2019 Нидерланды - Первый дивизион 4-й тур НЕК Неймеген4 : 2Телстар
18.01.2019 Нидерланды - Первый дивизион 21-й тур НЕК Неймеген1 : 1Телстар
19.10.2018 Нидерланды - Первый дивизион 10-й тур Телстар0 : 3НЕК Неймеген
02.04.2018 Нидерланды - Первый дивизион 33-й тур НЕК Неймеген3 : 0Телстар
27.11.2017 Нидерланды - Первый дивизион 15-й тур Телстар3 : 2НЕК Неймеген
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 1 : 1Телстар
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Телстар1 : 2
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Телстар1 : 1
07.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 0 : 0Телстар
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Телстар2 : 2
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 2 : 3НЕК Неймеген
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур НЕК Неймеген3 : 1
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 2 : 4НЕК Неймеген
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур НЕК Неймеген2 : 0
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 0НЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1540
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1534
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген1527
4
Лига Европы
Аякс1526
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1525
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1523
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1522
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1521
9 Спарта1520
10 Гоу Эхед Иглс1518
11 Фортуна1518
12 Херенвен1517
13 Эксельсиор1516
14 ПЕК Зволле1516
15 Волендам1514
16
Стыковая зона
Хераклес1514
17
Зона вылета
НАК Бреда1512
18
Зона вылета
Телстар1511

Отзывы и комментарии к матчу

