Телстар - НЕК Неймеген 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 17:30
13 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Рихард Мартенс (Рейсберген, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - НЕК Неймеген, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телстар
Велзен
НЕК Неймеген
Неймеген
История личных встреч
|05.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 1
|03.01.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|18-й тур
|5 : 2
|07.02.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|25-й тур
|1 : 7
|30.08.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|4-й тур
|4 : 2
|18.01.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 1
|19.10.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 3
|02.04.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|33-й тур
|3 : 0
|27.11.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|15-й тур
|3 : 2
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|07.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 2
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 3
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 1
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 4
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|15
|40
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|15
|34
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|15
|27
| 4
Лига Европы
|Аякс
|15
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|15
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|15
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|21
|9
|Спарта
|15
|20
|10
|Гоу Эхед Иглс
|15
|18
|11
|Фортуна
|15
|18
|12
|Херенвен
|15
|17
|13
|Эксельсиор
|15
|16
|14
|ПЕК Зволле
|15
|16
|15
|Волендам
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|15
|14
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|15
|11