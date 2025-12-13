Антальяспор - Галатасарай 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 19:00
Стадион: Корендон Эйрлайнс Парк (Анталия, Турция), вместимость: 33032
13 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антальяспор - Галатасарай, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Корендон Эйрлайнс Парк (Анталия, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Антальяспор
Анталия
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
|Окан Бурук
История личных встреч
|14.03.2025
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|4 : 0
|19.10.2024
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|0 : 3
|26.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|0 : 2
|21.01.2023
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|2 : 1
|07.08.2022
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|0 : 1
|20.05.2022
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|1 : 1
|25.12.2021
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|2 : 0
|24.04.2021
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|0 : 1
|02.01.2021
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|0 : 0
|08.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|0 : 0
|30.11.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|1 : 2
|24.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|0 : 0
|08.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|1 : 3
|03.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|0 : 1
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|05.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|3 : 2
|01.12.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|1 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|15
|34
| 3
Лига Европы
|Фенербахче
|15
|33
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|15
|26
|5
|Бешикташ
|15
|25
|6
|Самсунспор
|15
|25
|7
|Газиантеп
|15
|23
|8
|Коджаэлиспор
|15
|19
|9
|Истанбул Башакшехир
|15
|17
|10
|Аланьяспор
|15
|17
|11
|Коньяспор
|15
|16
|12
|Ризеспор
|15
|15
|13
|Антальяспор
|15
|15
|14
|Касымпаша
|16
|15
|15
|Генчлербирлиги
|16
|15
| 16
Зона вылета
|Эюпспор
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|15
|8