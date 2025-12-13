02:27 ()
Антальяспор - Галатасарай 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 19:00
Стадион: Корендон Эйрлайнс Парк (Анталия, Турция), вместимость: 33032
13 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 16-й тур
Антальяспор
Галатасарай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антальяспор - Галатасарай, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Корендон Эйрлайнс Парк (Анталия, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Антальяспор
Анталия
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
14.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур Галатасарай4 : 0Антальяспор
19.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур Антальяспор0 : 3Галатасарай
26.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур Галатасарай2 : 1Антальяспор
07.10.2023 Турция - Суперлига 8-й тур Антальяспор0 : 2Галатасарай
21.01.2023 Турция - Суперлига 20-й тур Галатасарай2 : 1Антальяспор
07.08.2022 Турция - Суперлига 1-й тур Антальяспор0 : 1Галатасарай
20.05.2022 Турция - Суперлига 38-й тур Антальяспор1 : 1Галатасарай
25.12.2021 Турция - Суперлига 19-й тур Галатасарай2 : 0Антальяспор
24.04.2021 Турция - Суперлига 37-й тур Антальяспор0 : 1Галатасарай
02.01.2021 Турция - Суперлига 16-й тур Галатасарай0 : 0Антальяспор
08.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур 0 : 0Антальяспор
30.11.2025 Турция — Суперлига 14-й тур Антальяспор1 : 2
24.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур 0 : 0Антальяспор
08.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Антальяспор1 : 3
03.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур 0 : 1Антальяспор
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 1 : 0Галатасарай
05.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур Галатасарай3 : 2
01.12.2025 Турция — Суперлига 14-й тур 1 : 1Галатасарай
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Галатасарай0 : 1
22.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур Галатасарай3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1536
2
Лига чемпионов
Трабзонспор1534
3
Лига Европы
Фенербахче1533
4
Лига конференций
Гёзтепе1526
5 Бешикташ1525
6 Самсунспор1525
7 Газиантеп1523
8 Коджаэлиспор1519
9 Истанбул Башакшехир1517
10 Аланьяспор1517
11 Коньяспор1516
12 Ризеспор1515
13 Антальяспор1515
14 Касымпаша1615
15 Генчлербирлиги1615
16
Зона вылета
Эюпспор1513
17
Зона вылета
Кайсериспор1513
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк158

Отзывы и комментарии к матчу

