Хетафе - Эспаньол 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 22:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
13 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Хетафе
Эспаньол

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Эспаньол, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Эспаньол
Барселона
13ИспанияврДавид Сория
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
2Тогозщ Джене
12КамерунзщАллан Ньом
21ИспаниязщХуан Иглесиас
17ИспаниязщКико Фемения
8УругвайпзМауро Арамбарри
6ИспанияпзМарио Мартин
23ИспаниянпАдриан Лисо
9ИспаниянпБорха Майораль
18ИспаниянпАлекс Санкрис
13СербияврМарко Дмитрович
23МароккозщОмар Эль-Хилали
5ИспаниязщФернандо Калеро
6УругвайзщЛеандро Кабрера
22ИспаниязщКарлос Ромеро
4ИспанияпзУрко Гонсалес
10ИспанияпзПоль Лосано
8ИспанияпзЭду Эспосито
11ИспаниянпПере Милья
9ИспаниянпРоберто Фернандес
17ИспаниянпХофре Каррерас
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияМаноло Гонсалес
История личных встреч
18.04.2025Испания — Примера32-й турЭспаньол1 : 0Хетафе
09.12.2024Испания — Примера16-й турХетафе1 : 0Эспаньол
06.01.2024Кубок Испании1/16 финалаЭспаньол0 : 1Хетафе
30.04.2023Испания - Примера32-й турЭспаньол1 : 0Хетафе
15.01.2023Испания - Примера17-й турХетафе1 : 2Эспаньол
05.03.2022Испания - Примера27-й турЭспаньол2 : 0Хетафе
31.10.2021Испания - Примера12-й турХетафе2 : 1Эспаньол
16.06.2020Испания - Примера29-й турХетафе0 : 0Эспаньол
24.11.2019Испания - Примера14-й турЭспаньол1 : 1Хетафе
02.04.2019Испания - Примера30-й турЭспаньол1 : 1Хетафе
06.12.2025Испания — Примера15-й тур2 : 0Хетафе
02.12.2025Кубок Испании2-й раунд2 : 3 ДВХетафе
28.11.2025Испания — Примера14-й турХетафе1 : 0
23.11.2025Испания — Примера13-й турХетафе0 : 1
09.11.2025Испания — Примера12-й тур1 : 0Хетафе
07.12.2025Испания — Примера15-й турЭспаньол1 : 0
04.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 0Эспаньол
30.11.2025Испания — Примера14-й тур0 : 1Эспаньол
24.11.2025Испания — Примера13-й турЭспаньол2 : 1
08.11.2025Испания — Примера12-й турЭспаньол0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1640
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1631
5
Лига Европы
Эспаньол1527
6
Лига конференций
Бетис1524
7 Атлетик Б1623
8 Хетафе1520
9 Эльче1519
10 Сельта1519
11 Алавес1518
12 Севилья1517
13 Райо Вальекано1517
14 Реал Сосьедад1516
15 Осасуна1515
16 Валенсия1515
17 Мальорка1514
18
Зона вылета
Жирона1512
19
Зона вылета
Овьедо1510
20
Зона вылета
Леванте159

