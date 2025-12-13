Хетафе - Эспаньол 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 22:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
13 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Эспаньол, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Эспаньол
Эспаньол
|13
|вр
|Давид Сория
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|2
|зщ
|Джене
|12
|зщ
|Аллан Ньом
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|17
|зщ
|Кико Фемения
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|6
|пз
|Марио Мартин
|23
|нп
|Адриан Лисо
|9
|нп
|Борха Майораль
|18
|нп
|Алекс Санкрис
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|10
|пз
|Поль Лосано
|8
|пз
|Эду Эспосито
|11
|нп
|Пере Милья
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|17
|нп
|Хофре Каррерас
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|18.04.2025
|Испания — Примера
|32-й тур
|1 : 0
|09.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 0
|06.01.2024
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|15.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
|05.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 0
|31.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 1
|16.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|24.11.2019
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|02.04.2019
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 3 ДВ
|28.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|04.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 0
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 1
|24.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|16
|31
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Бетис
|15
|24
|7
|Атлетик Б
|16
|23
|8
|Хетафе
|15
|20
|9
|Эльче
|15
|19
|10
|Сельта
|15
|19
|11
|Алавес
|15
|18
|12
|Севилья
|15
|17
|13
|Райо Вальекано
|15
|17
|14
|Реал Сосьедад
|15
|16
|15
|Осасуна
|15
|15
|16
|Валенсия
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Жирона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|15
|9