Каза Пия - Жил Висенте 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 17:30
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
13 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Каза Пия
Жил Висенте

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Жил Висенте, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Жил Висенте
Барселуш
33 Ангола вр Рикарду Батишта
6 Португалия зщ Жозе Фонте
2 Камерун зщ Duplexe Tchamba
5 Португалия зщ Абду Конте
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
42 Колумбия пз Себастьян Перес
74 Гвинея-Бисау пз Ренату Ньяга
14 Португалия нп Мигел Соуза
29 Франция нп Жереми Ливолан
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
42 Бразилия вр Эндрю
2 Португалия зщ Зе Карлуш
48 Испания зщ Антонио Эспигарес
39 Ангола зщ Жонатан Буату
3 Кот-д'Ивуар зщ Гислейн Конан
5 Аргентина пз Факундо Касерес
10 Португалия пз Луиш Эстевеш
11 Португалия пз Joelson Fernandes
95 Испания нп Санти Гарсия
77 Бразилия нп Мурило
89 Португалия нп Гуштаву Варела
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Каза Пия1 : 0Жил Висенте
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Жил Висенте1 : 1Каза Пия
03.03.2024 Португалия — Примейра 24-й тур Каза Пия0 : 0Жил Висенте
02.10.2023 Португалия — Примейра 7-й тур Жил Висенте2 : 0Каза Пия
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Жил Висенте1 : 0Каза Пия
22.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Каза Пия1 : 3Жил Висенте
16.10.2016 Кубок Португалии 3-й раунд Жил Висенте0 : 0 4 : 1Каза Пия
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 0Каза Пия
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Каза Пия0 : 2
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 3Каза Пия
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 2 : 2Каза Пия
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Каза Пия3 : 5
08.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 0 : 0Жил Висенте
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Жил Висенте0 : 1
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 1Жил Висенте
03.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Жил Висенте1 : 0
24.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 0 : 4Жил Висенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1337
2
Лига чемпионов
Спортинг1332
3
Лига Европы
Бенфика1329
4
Лига конференций
Жил Висенте1324
5 Брага1322
6 Фамаликан1320
7 Морейренсе1320
8 Витория Гимарайнш1318
9 Алверка1317
10 Риу Аве1316
11 Санта-Клара1315
12 Эштрела1314
13 Эшторил1314
14 Насьонал1312
15 Каза Пия139
16
Стыковая зона
Тондела139
17
Зона вылета
Арока139
18
Зона вылета
АВС133

