Каза Пия - Жил Висенте 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 17:30
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
13 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Жил Висенте, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Жил Висенте
Барселуш
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|2
|зщ
|Duplexe Tchamba
|5
|зщ
|Абду Конте
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|42
|пз
|Себастьян Перес
|74
|пз
|Ренату Ньяга
|14
|нп
|Мигел Соуза
|29
|нп
|Жереми Ливолан
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|42
|вр
|Эндрю
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|48
|зщ
|Антонио Эспигарес
|39
|зщ
|Жонатан Буату
|3
|зщ
|Гислейн Конан
|5
|пз
|Факундо Касерес
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|11
|пз
|Joelson Fernandes
|95
|нп
|Санти Гарсия
|77
|нп
|Мурило
|89
|нп
|Гуштаву Варела
Главные тренеры
|Жоау Перейра
История личных встреч
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|02.10.2023
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|22.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 3
|16.10.2016
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 0 4 : 1
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 3
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 2
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|3 : 5
|08.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|0 : 0
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|03.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|13
|37
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|32
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|13
|29
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|13
|24
|5
|Брага
|13
|22
|6
|Фамаликан
|13
|20
|7
|Морейренсе
|13
|20
|8
|Витория Гимарайнш
|13
|18
|9
|Алверка
|13
|17
|10
|Риу Аве
|13
|16
|11
|Санта-Клара
|13
|15
|12
|Эштрела
|13
|14
|13
|Эшторил
|13
|14
|14
|Насьонал
|13
|12
|15
|Каза Пия
|13
|9
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|13
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|13
|3