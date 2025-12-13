Арне Слот: Мы должны стремиться побеждать как можно чаще

Дата публикации: 13-12-2025 18:12

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился своими впечатлениями после матча 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА против миланского «Интера». Его команда сумела одержать минимальную победу со счетом 1:0.

"Во вторник вечером наша команда сумела добыть крайне важную победу на выезде над «Интером». Эта победа ценна не только с точки зрения результата и наших стремлений выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но и с точки зрения характера команды. Матч оказался бы непростым при любых обстоятельствах, ведь «Интер» традиционно очень силен на своем поле. К этому добавились психологические трудности - еще несколько дней назад мы испытали разочарование в поединке против «Лидса». Это создало на ребят дополнительное давление и стало еще одним испытанием на прочность.

К тому же, у нас была непростая кадровая ситуация - к матчу мы смогли заявить всего 13 полевых игроков, которые имеют реальный опыт выступлений на уровне Премьер-лиги или Лиги чемпионов. Это вынудило команду играть максимально собранно и выложиться на полную, чтобы компенсировать нехватку игроков основного состава.

В течение сезона мы уже показывали, что способны на многое. Вспоминаются зрелищные победы над такими сильными соперниками, как «Реал», «Атлетико», «Арсенал» и «Астон Вилла». Однако наша задача - стремиться к тому, чтобы выигрывать как можно чаще, независимо от соперника и обстоятельств. Один-два выдающихся матча - этого недостаточно для серьезного успеха. Нам нужно сохранять стабильность и высокий уровень игры на протяжении всего сезона. Это и будет нашим ориентиром в оставшихся матчах", - приводит слова тренера официальная страница «Ливерпуля».