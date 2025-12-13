02:26 ()
Свернуть список

Ренн - Брест 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 18:00
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
13 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Ренн
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Брест, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Брест
Брест
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Антони Руо
3 Франция зщ Лилиан Брассье
48 Марокко пз Абдельхамид Аит Будлал
95 Польша пз Пшемыслав Франковски
45 Франция пз Махди Камара
21 Франция пз Валентин Ронжье
6 Франция пз Джауи Сиссе
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
9 Франция нп Эстебан Леполь
7 Швейцария нп Брил Эмболо
30 Франция вр Грегуар Кудер
77 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
44 Франция зщ Сумайла Кулибали
27 Мали зщ Дауда Гвиндо
13 Франция пз Жорис Шотар
8 Франция пз Юго Маньетти
23 Мали пз Камори Думбия
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
99 Сенегал нп Пате Мбуп
17 Гвинея-Бисау нп Мама Бальде
Главные тренеры
Сенегал Хабиб Бей
Франция Эрик Руа
История личных встреч
18.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Ренн1 : 2Брест
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Брест1 : 1Ренн
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Ренн4 : 5Брест
02.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Брест0 : 0Ренн
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Брест1 : 2Ренн
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Ренн3 : 1Брест
06.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Ренн2 : 0Брест
15.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур Брест1 : 1Ренн
17.01.2021 Франция - Лига 1 20-й тур Брест1 : 2Ренн
31.10.2020 Франция - Лига 1 9-й тур Ренн2 : 1Брест
06.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур 5 : 0Ренн
28.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 0 : 1Ренн
22.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Ренн4 : 1
07.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур 0 : 1Ренн
02.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Ренн4 : 1
05.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Брест1 : 0
30.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 1 : 2Брест
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Брест3 : 2
08.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур 3 : 0Брест
02.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Брест0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1534
2
Лига чемпионов
ПСЖ1533
3
Лига чемпионов
Марсель1529
4
Лига чемпионов
Лилль1529
5
Лига Европы
Лион1524
6
Лига конференций
Ренн1524
7 Монако1523
8 Страсбург1522
9 Тулуза1520
10 Брест1519
11 Анже1519
12 Ницца1517
13 Лорьян1517
14 Париж1516
15 Гавр1515
16
Стыковая зона
Осер1512
17
Зона вылета
Нант1511
18
Зона вылета
Метц1511

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close