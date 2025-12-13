Ренн - Брест 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 18:00
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
13 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Брест, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Брест
Брест
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Антони Руо
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|48
|пз
|Абдельхамид Аит Будлал
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|45
|пз
|Махди Камара
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|6
|пз
|Джауи Сиссе
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|7
|нп
|Брил Эмболо
|30
|вр
|Грегуар Кудер
|77
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|27
|зщ
|Дауда Гвиндо
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|23
|пз
|Камори Думбия
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|99
|нп
|Пате Мбуп
|17
|нп
|Мама Бальде
Главные тренеры
|Хабиб Бей
|Эрик Руа
История личных встреч
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 5
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|31.10.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|5 : 0
|28.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|07.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|05.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 2
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|15
|33
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Лион
|15
|24
| 6
Лига конференций
|Ренн
|15
|24
|7
|Монако
|15
|23
|8
|Страсбург
|15
|22
|9
|Тулуза
|15
|20
|10
|Брест
|15
|19
|11
|Анже
|15
|19
|12
|Ницца
|15
|17
|13
|Лорьян
|15
|17
|14
|Париж
|15
|16
|15
|Гавр
|15
|15
| 16
Стыковая зона
|Осер
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Метц
|15
|11