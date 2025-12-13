02:25 ()
Ливерпуль - Брайтон 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 17:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
13 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Бразилия вр Алисон Бекер
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
2 Англия зщ Джозеф Гомес
6 Венгрия зщ Милош Керкез
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
17 Англия пз Кёртис Джонс
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
7 Германия пз Флориан Вирц
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
22 Франция нп Уго Экитике
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
29 Бельгия зщ Максим Де Кёйпер
27 Нидерланды пз Матс Виффер
17 Камерун пз Карлос Балеба
13 Англия пз Джек Хиншелвуд
11 Гамбия нп Янкуба Минте
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
10 Франция нп Жоржиньо Рюттер
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
19.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Ливерпуль
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3Ливерпуль
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Ливерпуль
29.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Ливерпуль
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ливерпуль
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ливерпуль3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
12.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Ливерпуль
30.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 1Ливерпуль
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 3 : 3Ливерпуль
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ливерпуль1 : 1
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 0 : 2Ливерпуль
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Ливерпуль1 : 4
07.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 4
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1533
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1531
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1530
4
Лига чемпионов
Кристал Пэлас1526
5
Лига Европы
Челси1525
6 Манчестер Юнайтед1525
7 Эвертон1524
8 Брайтон энд Хоув Альбион1523
9 Сандерленд1523
10 Ливерпуль1523
11 Тоттенхэм Хотспур1522
12 Ньюкасл Юнайтед1522
13 Борнмут1520
14 Брентфорд1519
15 Фулхэм1517
16 Лидс Юнайтед1515
17 Ноттингем Форест1515
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1513
19
Зона вылета
Бёрнли1510
20
Зона вылета
Вулверхэмптон152

Отзывы и комментарии к матчу

