Ливерпуль - Брайтон 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 17:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
13 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|1
|вр
|Алисон Бекер
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|6
|зщ
|Милош Керкез
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|7
|пз
|Флориан Вирц
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|22
|нп
|Уго Экитике
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|29
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|27
|пз
|Матс Виффер
|17
|пз
|Карлос Балеба
|13
|пз
|Джек Хиншелвуд
|11
|нп
|Янкуба Минте
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
Главные тренеры
|Арне Слот
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|19.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 3
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|29.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 3
|12.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 3
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 4
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|15
|30
| 4
Лига чемпионов
|Кристал Пэлас
|15
|26
| 5
Лига Европы
|Челси
|15
|25
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|25
|7
|Эвертон
|15
|24
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|23
|9
|Сандерленд
|15
|23
|10
|Ливерпуль
|15
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|22
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|22
|13
|Борнмут
|15
|20
|14
|Брентфорд
|15
|19
|15
|Фулхэм
|15
|17
|16
|Лидс Юнайтед
|15
|15
|17
|Ноттингем Форест
|15
|15
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|15
|2