Аякс - Фейеноорд 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 15:30
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
14 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Фейеноорд, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Фейеноорд
Роттердам
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|30
|зщ
|Арон Бауман
|4
|зщ
|Коу Итакура
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|6
|пз
|Юри Регер
|18
|пз
|Дави Классен
|24
|пз
|Йорти Мокио
|10
|пз
|Оскар Глух
|43
|пз
|Райан Бунида
|9
|нп
|Каспер Дольберг
|11
|нп
|Мика Годтс
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|30
|зщ
|Джордан Лотомба
|47
|зщ
|Тейс Крайевелд
|21
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|5
|зщ
|Гейс Смал
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|40
|пз
|Лучано Валенте
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|23
|пз
|Анис Хадж Мусса
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|11
|нп
|Гонсалу Боржеш
Главные тренеры
|Джон Хейтинга
|Робин ван Перси
История личных встреч
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|6 : 0
|27.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 4
|05.04.2023
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|19.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 3
|22.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 2
|19.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 2
|09.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 4
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 3
|02.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|4 : 3
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|6 : 1
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 2
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 3
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|15
|40
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|15
|34
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|16
|27
| 4
Лига Европы
|Аякс
|15
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|15
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|15
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|21
|9
|Спарта
|15
|20
|10
|Гоу Эхед Иглс
|15
|18
|11
|Фортуна
|15
|18
|12
|Херенвен
|15
|17
|13
|Эксельсиор
|15
|16
|14
|ПЕК Зволле
|15
|16
|15
|Телстар
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|15
|14
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|15
|14
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|15
|12