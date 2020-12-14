00:35 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 декабря
Воскресенье 14 декабря
Свернуть список

Аякс - Фейеноорд 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 15:30
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
14 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Аякс
Фейеноорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Фейеноорд, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Фейеноорд
Роттердам
1ЧехияврВитезслав Ярош
30НидерландызщАрон Бауман
4ЯпониязщКоу Итакура
5НидерландызщОуэн Вейндал
6НидерландыпзЮри Регер
18НидерландыпзДави Классен
24БельгияпзЙорти Мокио
10ИзраильпзОскар Глух
43БельгияпзРайан Бунида
9ДаниянпКаспер Дольберг
11БельгиянпМика Годтс
22ГерманияврТимон Велленройтер
30ШвейцариязщДжордан Лотомба
47НидерландызщТейс Крайевелд
21Босния и ГерцеговиназщАнель Ахмедходжич
5НидерландызщГейс Смал
8НидерландыпзКвинтен Тимбер
40НидерландыпзЛучано Валенте
28МароккопзУссама Таргаллин
23АлжирпзАнис Хадж Мусса
9ЯпониянпАясэ Уэда
11ПортугалиянпГонсалу Боржеш
Главные тренеры
НидерландыДжон Хейтинга
НидерландыРобин ван Перси
История личных встреч
02.02.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 21-й турАякс2 : 1Фейеноорд
30.10.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 4-й турФейеноорд0 : 2Аякс
07.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турФейеноорд6 : 0Аякс
27.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турАякс0 : 4Фейеноорд
05.04.2023Кубок Нидерландов1/2 финалаФейеноорд1 : 2Аякс
19.03.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 26-й турАякс2 : 3Фейеноорд
22.01.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 17-й турФейеноорд1 : 1Аякс
20.03.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 27-й турАякс3 : 2Фейеноорд
19.12.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 17-й турФейеноорд0 : 2Аякс
09.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турФейеноорд0 : 3Аякс
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур2 : 4Аякс
06.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й тур1 : 3Аякс
02.12.2025Нидерланды — Эредивизия14-й турАякс2 : 0
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турАякс0 : 2
22.11.2025Нидерланды — Эредивизия13-й турАякс1 : 2
11.12.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур4 : 3Фейеноорд
06.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й турФейеноорд6 : 1
30.11.2025Нидерланды — Эредивизия14-й тур1 : 2Фейеноорд
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турФейеноорд1 : 3
23.11.2025Нидерланды — Эредивизия13-й турФейеноорд2 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1540
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1534
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген1627
4
Лига Европы
Аякс1526
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1525
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1523
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1522
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1521
9 Спарта1520
10 Гоу Эхед Иглс1518
11 Фортуна1518
12 Херенвен1517
13 Эксельсиор1516
14 ПЕК Зволле1516
15 Телстар1614
16
Стыковая зона
Волендам1514
17
Зона вылета
Хераклес1514
18
Зона вылета
НАК Бреда1512

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close