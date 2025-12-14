Ланс - Ницца 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 18:15
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
14 Декабря 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Ницца, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ницца
|40
|вр
|Робен Риссер
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|6
|зщ
|Самсон Байду
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|8
|пз
|Мамаду Сангаре
|2
|пз
|Рубен Агилар
|5
|пз
|Андрия Булатович
|10
|нп
|Флорьян Товен
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
|22
|нп
|Уэсли Саид
|80
|вр
|Йеванн Диуф
|33
|зщ
|Антуан Менди
|28
|зщ
|Джума Ба
|2
|зщ
|Али Абди
|26
|пз
|Мельвен Бар
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|6
|пз
|Хишем Будауи
|24
|пз
|Шарль Ванхаутте
|8
|пз
|Морган Сансон
|10
|пз
|Софьян Диоп
|25
|нп
|Мохамед-Али Шо
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Франк Эз
История личных встреч
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 0
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 0
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|23.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|23.08.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 4
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|21.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|15
|33
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Ренн
|16
|27
| 6
Лига конференций
|Лион
|15
|24
|7
|Монако
|15
|23
|8
|Страсбург
|15
|22
|9
|Анже
|16
|22
|10
|Тулуза
|15
|20
|11
|Брест
|16
|19
|12
|Ницца
|15
|17
|13
|Лорьян
|15
|17
|14
|Париж
|15
|16
|15
|Гавр
|15
|15
| 16
Стыковая зона
|Осер
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|16
|11
| 18
Зона вылета
|Метц
|15
|11