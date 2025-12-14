00:35 ()
Ланс - Ницца 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 18:15
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
14 Декабря 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Ланс
Ницца

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Ницца, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Ланс
Ницца
40ФранцияврРобен Риссер
25Буркина-ФасозщИсмаэло Ганью
6АвстриязщСамсон Байду
20ФранциязщМаланг Сарр
14ФранциязщМатьё Юдоль
8МалипзМамаду Сангаре
2ФранцияпзРубен Агилар
5ЧерногорияпзАндрия Булатович
10ФранциянпФлорьян Товен
11ФранциянпОдсонн Эдуар
22ФранциянпУэсли Саид
80ФранцияврЙеванн Диуф
33ФранциязщАнтуан Менди
28Сьерра-ЛеонезщДжума Ба
2ТунисзщАли Абди
26ФранцияпзМельвен Бар
92ФранцияпзЖонатан Клосс
6АлжирпзХишем Будауи
24БельгияпзШарль Ванхаутте
8ФранцияпзМорган Сансон
10ФранцияпзСофьян Диоп
25ФранциянпМохамед-Али Шо
ФранцияПьер Саж
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
08.02.2025Франция — Лига 121-й турНицца2 : 0Ланс
28.09.2024Франция — Лига 16-й турЛанс0 : 0Ницца
16.03.2024Франция - Лига 126-й турЛанс1 : 3Ницца
20.12.2023Франция - Лига 117-й турНицца2 : 0Ланс
01.02.2023Франция - Лига 121-й турЛанс0 : 1Ницца
29.12.2022Франция - Лига 116-й турНицца0 : 0Ланс
10.04.2022Франция - Лига 131-й турЛанс3 : 0Ницца
22.12.2021Франция - Лига 119-й турНицца2 : 1Ланс
23.01.2021Франция - Лига 121-й турЛанс0 : 1Ницца
23.08.2020Франция - Лига 11-й турНицца2 : 1Ланс
06.12.2025Франция — Лига 115-й тур1 : 2Ланс
30.11.2025Франция — Лига 114-й тур1 : 2Ланс
22.11.2025Франция — Лига 113-й турЛанс1 : 0
08.11.2025Франция — Лига 112-й тур1 : 4Ланс
02.11.2025Франция — Лига 111-й турЛанс3 : 0
11.12.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турНицца0 : 1
07.12.2025Франция — Лига 115-й турНицца0 : 1
30.11.2025Франция — Лига 114-й тур3 : 1Ницца
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур3 : 0Ницца
21.11.2025Франция — Лига 113-й турНицца1 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1534
2
Лига чемпионов
ПСЖ1533
3
Лига чемпионов
Марсель1529
4
Лига чемпионов
Лилль1529
5
Лига Европы
Ренн1627
6
Лига конференций
Лион1524
7 Монако1523
8 Страсбург1522
9 Анже1622
10 Тулуза1520
11 Брест1619
12 Ницца1517
13 Лорьян1517
14 Париж1516
15 Гавр1515
16
Стыковая зона
Осер1512
17
Зона вылета
Нант1611
18
Зона вылета
Метц1511

