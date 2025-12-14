НАК Бреда - Утрехт 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 17:45
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
14 Декабря 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Утрехт, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Утрехт
Утрехт
|99
|вр
|Даниэль Белица
|25
|зщ
|Cherrion Valerius
|3
|зщ
|Денис Одои
|22
|зщ
|Рио Хиллен
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|90
|пз
|Льюис Холтби
|10
|пз
|Мохамед Нассо
|16
|пз
|Максимильен Балар
|11
|пз
|Рауль Паула
|32
|нп
|Юхо Талвитие
|14
|нп
|Камаль Сова
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Майк ван дер Хорн
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|7
|пз
|Виктор Йенсен
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|22
|пз
|Мигель Родригес
|20
|пз
|Дани де Вит
|10
|пз
|Йоанн Катлин
Главные тренеры
|Рон Янс
История личных встреч
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 2
|14.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 2
|16.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 4
|05.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 1
|23.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|3 : 1
|29.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 2
|20.03.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 4
|29.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 5
|28.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|30-й тур
|2 : 2
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 2
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|15
|40
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|15
|34
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|16
|27
| 4
Лига Европы
|Аякс
|15
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|15
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|15
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|21
|9
|Спарта
|15
|20
|10
|Гоу Эхед Иглс
|15
|18
|11
|Фортуна
|15
|18
|12
|Херенвен
|15
|17
|13
|Эксельсиор
|15
|16
|14
|ПЕК Зволле
|15
|16
|15
|Телстар
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|15
|14
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|15
|14
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|15
|12