00:35 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 декабря
Воскресенье 14 декабря
Свернуть список

НАК Бреда - Утрехт 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 17:45
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
14 Декабря 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
НАК Бреда
Утрехт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Утрехт, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Утрехт
Утрехт
99ПольшаврДаниэль Белица
25НидерландызщCherrion Valerius
3ГаназщДенис Одои
22НидерландызщРио Хиллен
4НидерландызщБой Кемпер
90ГерманияпзЛьюис Холтби
10НидерландыпзМохамед Нассо
16АвстралияпзМаксимильен Балар
11ГерманияпзРауль Паула
32ФинляндиянпЮхо Талвитие
14ГананпКамаль Сова
1ГрецияврВассилис Баркас
2БельгиязщСибе Хореманс
3НидерландызщМайк ван дер Хорн
24НидерландызщНик Виргевер
16МароккозщСуфьян Эль-Каруани
27БельгияпзАлонзо Энгванда
7ДанияпзВиктор Йенсен
21НидерландыпзГиваи Зехиэль
22ИспанияпзМигель Родригес
20НидерландыпзДани де Вит
10ФранцияпзЙоанн Катлин
Главные тренеры
НидерландыРон Янс
История личных встреч
01.03.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 24-й турУтрехт1 : 0НАК Бреда
24.08.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 3-й турНАК Бреда1 : 2Утрехт
14.12.2021Кубок Нидерландов2-й раундНАК Бреда3 : 2Утрехт
16.03.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турНАК Бреда0 : 4Утрехт
05.10.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турУтрехт2 : 1НАК Бреда
23.12.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турНАК Бреда3 : 1Утрехт
29.10.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турУтрехт2 : 2НАК Бреда
20.03.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турУтрехт3 : 4НАК Бреда
29.11.2014Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турНАК Бреда1 : 5Утрехт
28.03.2014Нидерланды - Эредивизия30-й турНАК Бреда2 : 2Утрехт
07.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й тур1 : 0НАК Бреда
29.11.2025Нидерланды — Эредивизия14-й тур1 : 0НАК Бреда
22.11.2025Нидерланды — Эредивизия13-й турНАК Бреда0 : 1
08.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й тур2 : 1НАК Бреда
01.11.2025Нидерланды — Эредивизия11-й турНАК Бреда1 : 0
11.12.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турУтрехт1 : 2
07.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й турУтрехт1 : 1
30.11.2025Нидерланды — Эредивизия14-й тур2 : 2Утрехт
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур2 : 1Утрехт
23.11.2025Нидерланды — Эредивизия13-й тур1 : 1Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1540
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1534
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген1627
4
Лига Европы
Аякс1526
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1525
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1523
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1522
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1521
9 Спарта1520
10 Гоу Эхед Иглс1518
11 Фортуна1518
12 Херенвен1517
13 Эксельсиор1516
14 ПЕК Зволле1516
15 Телстар1614
16
Стыковая зона
Волендам1514
17
Зона вылета
Хераклес1514
18
Зона вылета
НАК Бреда1512

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close