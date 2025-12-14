00:35 ()
Морейренсе - Бенфика 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 20:00
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
14 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Морейренсе
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Бенфика, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Бенфика
Лиссабон
13 Португалия вр Андре Феррейра
76 Португалия зщ Диниш Пинту
3 Бразилия зщ Michel
66 Гвинея-Бисау зщ Gilberto Batista
27 Португалия зщ Kiko
2 Португалия зщ Диогу Травасуш
25 Португалия пз Afonso Assis
8 Сербия пз Матея Стьепанович
15 Португалия пз Васку Соуза
95 Бразилия пз Гильерме Шеттине
78 Бразилия нп Landerson
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
20 Колумбия пз Ричард Риос
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
10 Украина пз Георгий Судаков
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Бенфика3 : 2Морейренсе
30.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Морейренсе1 : 1Бенфика
14.04.2024 Португалия — Примейра 29-й тур Бенфика3 : 0Морейренсе
03.12.2023 Португалия — Примейра 12-й тур Морейренсе0 : 0Бенфика
17.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Морейренсе1 : 1Бенфика
15.01.2022 Португалия - Примейра 18-й тур Бенфика1 : 1Морейренсе
07.08.2021 Португалия - Примейра 1-й тур Морейренсе1 : 2Бенфика
14.02.2021 Португалия - Примейра 19-й тур Морейренсе1 : 1Бенфика
26.09.2020 Португалия - Примейра 2-й тур Бенфика2 : 0Морейренсе
02.03.2020 Португалия - Примейра 23-й тур Бенфика1 : 1Морейренсе
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 3 : 3Морейренсе
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Морейренсе2 : 2
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 2 : 1Морейренсе
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 0 : 2Морейренсе
27.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Морейренсе1 : 2
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Бенфика2 : 0
05.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Бенфика1 : 1
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 1 : 2Бенфика
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 0 : 2Бенфика
21.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 2Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1337
2
Лига чемпионов
Спортинг1332
3
Лига Европы
Бенфика1329
4
Лига конференций
Жил Висенте1425
5 Брага1322
6 Фамаликан1320
7 Морейренсе1320
8 Витория Гимарайнш1318
9 Алверка1317
10 Риу Аве1316
11 Санта-Клара1315
12 Эштрела1314
13 Эшторил1314
14 Насьонал1312
15 Каза Пия1410
16
Стыковая зона
Тондела139
17
Зона вылета
Арока139
18
Зона вылета
АВС133

