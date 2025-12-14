Морейренсе - Бенфика 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 20:00
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
14 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Бенфика
Лиссабон
|13
|вр
|Андре Феррейра
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|3
|зщ
|Michel
|66
|зщ
|Gilberto Batista
|27
|зщ
|Kiko
|2
|зщ
|Диогу Травасуш
|25
|пз
|Afonso Assis
|8
|пз
|Матея Стьепанович
|15
|пз
|Васку Соуза
|95
|пз
|Гильерме Шеттине
|78
|нп
|Landerson
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|20
|пз
|Ричард Риос
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|10
|пз
|Георгий Судаков
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|30.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|3 : 0
|03.12.2023
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|17.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|15.01.2022
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 1
|07.08.2021
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|14.02.2021
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|26.09.2020
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|02.03.2020
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 3
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|27.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|05.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
|21.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|13
|37
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|32
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|13
|29
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|14
|25
|5
|Брага
|13
|22
|6
|Фамаликан
|13
|20
|7
|Морейренсе
|13
|20
|8
|Витория Гимарайнш
|13
|18
|9
|Алверка
|13
|17
|10
|Риу Аве
|13
|16
|11
|Санта-Клара
|13
|15
|12
|Эштрела
|13
|14
|13
|Эшторил
|13
|14
|14
|Насьонал
|13
|12
|15
|Каза Пия
|14
|10
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|13
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|13
|3