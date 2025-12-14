Сельта - Атлетик Б 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 17:15
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
14 Декабря 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Атлетик Б, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания).
Составы команд
Сельта
Виго
Атлетик Б
Бильбао
|13
|вр
|Йонуц Раду
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|12
|зщ
|Ману Фернандес
|17
|зщ
|Хави Руэда
|16
|пз
|Мигель Роман
|6
|пз
|Илаш Мориба
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|15
|нп
|Брайан Сарагоса
|10
|нп
|Яго Аспас
|1
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|8
|пз
|Ойан Сансет
|16
|пз
|Иньиго Руис
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|10
|нп
|Нико Уильямс
|11
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|3 : 1
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|4 : 3
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|17.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|28.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|14.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|04.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 2
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 2
|04.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 1 6 : 7
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 2
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|03.12.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 3
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Бетис
|15
|24
|7
|Атлетик Б
|16
|23
|8
|Хетафе
|15
|20
|9
|Эльче
|16
|19
|10
|Сельта
|15
|19
|11
|Алавес
|15
|18
|12
|Мальорка
|16
|17
|13
|Севилья
|15
|17
|14
|Райо Вальекано
|15
|17
|15
|Реал Сосьедад
|16
|16
|16
|Осасуна
|15
|15
|17
|Жирона
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|16
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|15
|9