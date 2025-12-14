00:33 ()
Суббота 13 декабря
Воскресенье 14 декабря
Сельта - Атлетик Б 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 17:15
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
14 Декабря 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Сельта
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Атлетик Б, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Атлетик Б
Бильбао
13РумынияврЙонуц Раду
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
3ИспаниязщОскар Мингеса
12ИспаниязщМану Фернандес
17ИспаниязщХави Руэда
16ИспанияпзМигель Роман
6ГвинеяпзИлаш Мориба
9ИспаниянпФерран Жутгла
15ИспаниянпБрайан Сарагоса
10ИспаниянпЯго Аспас
1ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщХесус Аресо
4ИспаниязщАйтор Паредес
3ИспаниязщДани Вивиан
17ИспаниязщЮри Берчиче
8ИспанияпзОйан Сансет
16ИспанияпзИньиго Руис
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
7ИспаниянпАлекс Беренгер
10ИспаниянпНико Уильямс
11ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
19.01.2025Испания — Примера20-й турСельта1 : 2Атлетик Б
22.09.2024Испания — Примера6-й турАтлетик Б3 : 1Сельта
15.05.2024Испания - Примера36-й турСельта2 : 1Атлетик Б
10.11.2023Испания - Примера13-й турАтлетик Б4 : 3Сельта
20.05.2023Испания - Примера35-й турАтлетик Б2 : 1Сельта
29.01.2023Испания - Примера19-й турСельта1 : 0Атлетик Б
17.04.2022Испания - Примера32-й турАтлетик Б0 : 2Сельта
28.08.2021Испания - Примера3-й турСельта0 : 1Атлетик Б
14.03.2021Испания - Примера27-й турСельта0 : 0Атлетик Б
04.12.2020Испания - Примера12-й турАтлетик Б0 : 2Сельта
11.12.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турСельта1 : 2
07.12.2025Испания — Примера15-й тур0 : 2Сельта
04.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 1 6 : 7Сельта
30.11.2025Испания — Примера14-й турСельта0 : 1
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур3 : 2Сельта
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турАтлетик Б0 : 0
06.12.2025Испания — Примера15-й турАтлетик Б1 : 0
03.12.2025Испания — Примера19-й турАтлетик Б0 : 3
29.11.2025Испания — Примера14-й тур0 : 2Атлетик Б
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 0Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1640
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1734
5
Лига Европы
Эспаньол1527
6
Лига конференций
Бетис1524
7 Атлетик Б1623
8 Хетафе1520
9 Эльче1619
10 Сельта1519
11 Алавес1518
12 Мальорка1617
13 Севилья1517
14 Райо Вальекано1517
15 Реал Сосьедад1616
16 Осасуна1515
17 Жирона1615
18
Зона вылета
Валенсия1615
19
Зона вылета
Овьедо1510
20
Зона вылета
Леванте159

