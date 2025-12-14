00:34 ()
Фиорентина - Верона 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 16:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
14 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Фиорентина
Верона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Верона, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Верона
Верона
43ИспанияврДавид де Хеа
18ИспаниязщПабло Мари
6ИталиязщЛука Раньери
2Бразилиязщ Додо
65ИталиязщФабьяно Паризи
5ХорватиязщМарин Понграчич
8ИталияпзРоландо Мандрагора
7ШвейцарияпзСимон Зом
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
1ИталияврЛоренцо Монтипо
5ИспаниязщУнай Нуньес
15ДаниязщВиктор Нельссон
37ГерманиязщАрмель Белла-Котчап
7АлжирзщРафик Белгали
3ДаниязщМартин Фресе
36СенегалпзШейх Ньясс
73ЛивияпзАли Мусрати
24ФранцияпзАнтуан Бернед
17Бразилиянп Жиоване
25КолумбиянпДаниэль Москера
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияПаоло Ваноли
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
23.02.2025Италия — Серия А26-й турВерона1 : 0Фиорентина
10.11.2024Италия — Серия А12-й турФиорентина3 : 1Верона
05.05.2024Италия - Серия А35-й турВерона2 : 1Фиорентина
17.12.2023Италия - Серия А16-й турФиорентина1 : 0Верона
27.02.2023Италия - Серия АСерия А. 24-й турВерона0 : 3Фиорентина
18.09.2022Италия - Серия АСерия А. 7-й турФиорентина2 : 0Верона
06.03.2022Италия - Серия А28-й турФиорентина1 : 1Верона
22.12.2021Италия - Серия А19-й турВерона1 : 1Фиорентина
20.04.2021Италия - Серия А32-й турВерона1 : 2Фиорентина
19.12.2020Италия - Серия А13-й турФиорентина1 : 1Верона
11.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 5-й турФиорентина2 : 1
06.12.2025Италия — Серия А14-й тур3 : 1Фиорентина
30.11.2025Италия — Серия А13-й тур2 : 0Фиорентина
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й турФиорентина0 : 1
22.11.2025Италия — Серия А12-й турФиорентина1 : 1
06.12.2025Италия — Серия А14-й турВерона3 : 1
29.11.2025Италия — Серия А13-й тур2 : 1Верона
23.11.2025Италия — Серия А12-й турВерона1 : 2
08.11.2025Италия — Серия А11-й тур0 : 0Верона
02.11.2025Италия — Серия А10-й турВерона1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан1431
2
Лига чемпионов
Наполи1431
3
Лига чемпионов
Интер М1430
4
Лига чемпионов
Рома1427
5
Лига Европы
Болонья1425
6
Лига конференций
Комо1424
7 Ювентус1423
8 Лацио1522
9 Кремонезе1520
10 Сассуоло1420
11 Удинезе1418
12 Торино1517
13 Аталанта1416
14 Лечче1516
15 Кальяри1414
16 Дженоа1414
17 Парма1514
18
Зона вылета
Пиза1510
19
Зона вылета
Верона149
20
Зона вылета
Фиорентина146

