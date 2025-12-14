Фиорентина - Верона 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 16:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
14 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Верона, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Верона
Верона
|43
|вр
|Давид де Хеа
|18
|зщ
|Пабло Мари
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|7
|пз
|Симон Зом
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|5
|зщ
|Унай Нуньес
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|37
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|7
|зщ
|Рафик Белгали
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|36
|пз
|Шейх Ньясс
|73
|пз
|Али Мусрати
|24
|пз
|Антуан Бернед
|17
|нп
|Жиоване
|25
|нп
|Даниэль Москера
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Паоло Ваноли
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|27.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|0 : 3
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|2 : 0
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|20.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|19.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|14
|31
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|30
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|14
|25
| 6
Лига конференций
|Комо
|14
|24
|7
|Ювентус
|14
|23
|8
|Лацио
|15
|22
|9
|Кремонезе
|15
|20
|10
|Сассуоло
|14
|20
|11
|Удинезе
|14
|18
|12
|Торино
|15
|17
|13
|Аталанта
|14
|16
|14
|Лечче
|15
|16
|15
|Кальяри
|14
|14
|16
|Дженоа
|14
|14
|17
|Парма
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Пиза
|15
|10
| 19
Зона вылета
|Верона
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|14
|6