Бавария - Майнц 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 18:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
14 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Бавария
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Майнц, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Майнц
Майнц
1 Германия вр Мануэль Нойер
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
4 Германия зщ Жонатан Та
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
6 Германия пз Йозуа Киммих
42 Германия пз Ленарт Карл
20 Германия пз Том Бишоф
8 Германия пз Леон Горецка
17 Франция нп Майкл Олисе
7 Германия нп Серж Гнабри
9 Англия нп Гарри Кейн
33 Германия вр Даниэль Бац
5 Германия зщ Максим Лайч
21 Германия зщ Данни да Коста
25 Норвегия зщ Андреас Ханче-Ольсен
22 Австрия зщ Николас Ферачниг
15 США пз Леннард Мэлони
6 Япония пз Каисю Сано
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
10 Германия пз Надим Амири
44 Германия нп Нельсон Вайпер
17 Германия нп Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Дания Бо Хенриксен
Швейцария Урс Фишер
История личных встреч
26.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур Бавария3 : 0Майнц
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Майнц2 : 1Бавария
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Майнц0 : 4Бавария
09.03.2024 Германия — Бундеслига 25-й тур Бавария8 : 1Майнц
21.10.2023 Германия — Бундеслига 8-й тур Майнц1 : 3Бавария
22.04.2023 Германия — Бундеслига 29-й тур Майнц3 : 1Бавария
01.02.2023 Кубок Германии 1/8 финала Майнц0 : 4Бавария
29.10.2022 Германия — Бундеслига 12-й тур Бавария6 : 2Майнц
30.04.2022 Германия - Бундеслига 32-й тур Майнц3 : 1Бавария
11.12.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Бавария2 : 1Майнц
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Бавария3 : 1
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 0 : 5Бавария
03.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала 2 : 3Бавария
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Бавария3 : 1
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 3 : 1Бавария
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 1 : 1Майнц
05.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Майнц0 : 1
30.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур 4 : 0Майнц
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 1 : 0Майнц
21.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур Майнц1 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Майнц». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1337
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1429
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1328
4
Лига чемпионов
Хоффенхайм1426
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф1424
6
Лига конференций
Байер1323
7 Штутгарт1322
8 Унион1418
9 Кёльн1316
10 Фрайбург1316
11 Боруссия М1416
12 Вердер1316
13 Вольфсбург1415
14 Гамбург1415
15 Аугсбург1413
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1411
17
Зона вылета
Хайденхайм1411
18
Зона вылета
Майнц136

