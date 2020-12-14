00:33 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 декабря
Воскресенье 14 декабря
Свернуть список

Милан - Сассуоло 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 13:30
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
14 Декабря 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Милан
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Сассуоло, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Сассуоло
Сассуоло
16ФранцияврМик Меньян
23АнглиязщФикайо Томори
46ИталиязщМаттео Габбиа
31СербиязщСтрахиня Павлович
33ИталиязщДавиде Бартезаги
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
14ХорватияпзЛука Модрич
12ФранцияпзАдриен Рабьо
56БельгиянпАлексис Салемакерс
11СШАнпКристиан Пулишич
18ФранциянпКристофер Нкунку
49КосововрАриянет Мурич
6ПольшазщСебастьян Валюкевич
21ИндонезиязщДжей Идзес
80Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
3ШотландиязщДжош Дойг
42НорвегияпзКристиан Торстведт
18СербияпзНеманья Матич
90КанадапзИсмаэль Коне
7ИталияпзКристиан Вольпато
45ФранциянпАрман Лорьенте
99ИталиянпАндреа Пинамонти
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияМарко Ландуччи
ИталияФабио Гроссо
История личных встреч
03.12.2024Кубок Италии1/8 финала. 1-й матчМилан6 : 1Сассуоло
14.04.2024Италия - Серия А32-й турСассуоло3 : 3Милан
30.12.2023Италия - Серия А18-й турМилан1 : 0Сассуоло
29.01.2023Италия - Серия АСерия А. 20-й турМилан2 : 5Сассуоло
30.08.2022Италия - Серия АСерия А. 4-й турСассуоло0 : 0Милан
22.05.2022Италия - Серия А38-й турСассуоло0 : 3Милан
28.11.2021Италия - Серия А14-й турМилан1 : 3Сассуоло
21.04.2021Италия - Серия А32-й турМилан1 : 2Сассуоло
20.12.2020Италия - Серия А13-й турСассуоло1 : 2Милан
21.07.2020Италия - Серия А35-й турСассуоло1 : 2Милан
08.12.2025Италия — Серия А14-й тур2 : 3Милан
04.12.2025Кубок Италии1/8 финала1 : 0Милан
29.11.2025Италия — Серия А13-й турМилан1 : 0
23.11.2025Италия — Серия А12-й тур0 : 1Милан
08.11.2025Италия — Серия А11-й тур2 : 2Милан
06.12.2025Италия — Серия А14-й турСассуоло3 : 1
28.11.2025Италия — Серия А13-й тур2 : 0Сассуоло
24.11.2025Италия — Серия А12-й турСассуоло2 : 2
09.11.2025Италия — Серия А11-й тур0 : 3Сассуоло
03.11.2025Италия — Серия А10-й турСассуоло1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан1431
2
Лига чемпионов
Наполи1431
3
Лига чемпионов
Интер М1430
4
Лига чемпионов
Рома1427
5
Лига Европы
Болонья1425
6
Лига конференций
Комо1424
7 Ювентус1423
8 Лацио1522
9 Кремонезе1520
10 Сассуоло1420
11 Удинезе1418
12 Торино1517
13 Аталанта1416
14 Лечче1516
15 Кальяри1414
16 Дженоа1414
17 Парма1514
18
Зона вылета
Пиза1510
19
Зона вылета
Верона149
20
Зона вылета
Фиорентина146

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close