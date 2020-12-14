Милан - Сассуоло 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 13:30
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
14 Декабря 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Сассуоло, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|16
|вр
|Мик Меньян
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|18
|нп
|Кристофер Нкунку
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Джош Дойг
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|18
|пз
|Неманья Матич
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|7
|пз
|Кристиан Вольпато
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Марко Ландуччи
|Фабио Гроссо
История личных встреч
|03.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала. 1-й матч
|6 : 1
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|3 : 3
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|29.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|2 : 5
|30.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|0 : 0
|22.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 3
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 3
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|21.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 3
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|28.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 3
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|14
|31
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|30
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|14
|25
| 6
Лига конференций
|Комо
|14
|24
|7
|Ювентус
|14
|23
|8
|Лацио
|15
|22
|9
|Кремонезе
|15
|20
|10
|Сассуоло
|14
|20
|11
|Удинезе
|14
|18
|12
|Торино
|15
|17
|13
|Аталанта
|14
|16
|14
|Лечче
|15
|16
|15
|Кальяри
|14
|14
|16
|Дженоа
|14
|14
|17
|Парма
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Пиза
|15
|10
| 19
Зона вылета
|Верона
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|14
|6