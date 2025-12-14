00:34 ()
Страсбург - Лорьян 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 18:15
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
14 Декабря 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Страсбург
Лорьян

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Лорьян, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Лорьян
Лорьян
39БельгияврМайк Пендерс
2ИрландиязщЭндрю Омобамиделе
23ФранциязщМамаду Сарр
22ФранциязщГела Дуэ
29ФранцияпзСамир Эль-Мурабет
6ФранцияпзИсмаэль Дукуре
3АнглияпзБен Чилуэлл
11ШвецияпзСебастьян Нанаси
7БельгиянпДиегу Морейра
19ПарагвайнпХулио Энсисо
9АргентинанпХоакин Паничелли
38ШвейцарияврИвон Мвого
5Кот-д'ИвуарзщБамо Мейте
3ТунисзщМонтассар Тальби
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
44КамерунпзДарлин Йонгва
11ФранцияпзТео Ле Брис
62КамерунпзАртур Эбонг
6ФранцияпзЛоран Абергель
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
10ФранцияпзПабло Пажи
28СенегалнпСамбу Сумано
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
18.02.2024Франция - Лига 122-й турСтрасбург1 : 3Лорьян
17.12.2023Франция - Лига 116-й турЛорьян1 : 2Страсбург
03.06.2023Франция - Лига 138-й турЛорьян2 : 1Страсбург
13.11.2022Франция - Лига 115-й турСтрасбург1 : 1Лорьян
20.03.2022Франция - Лига 129-й турЛорьян0 : 0Страсбург
31.10.2021Франция - Лига 112-й турСтрасбург4 : 0Лорьян
23.05.2021Франция - Лига 138-й турСтрасбург1 : 1Лорьян
23.08.2020Франция - Лига 11-й турЛорьян3 : 1Страсбург
16.02.2008Франция - Лига 125-й турЛорьян1 : 0Страсбург
01.09.2007Франция - Лига 17-й турСтрасбург0 : 0Лорьян
11.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур0 : 1Страсбург
06.12.2025Франция — Лига 115-й тур1 : 0Страсбург
30.11.2025Франция — Лига 114-й турСтрасбург1 : 2
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й турСтрасбург2 : 1
22.11.2025Франция — Лига 113-й тур1 : 0Страсбург
07.12.2025Франция — Лига 115-й турЛорьян1 : 0
30.11.2025Франция — Лига 114-й турЛорьян3 : 1
23.11.2025Франция — Лига 113-й тур1 : 1Лорьян
09.11.2025Франция — Лига 112-й турЛорьян1 : 1
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур3 : 0Лорьян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1534
2
Лига чемпионов
ПСЖ1533
3
Лига чемпионов
Марсель1529
4
Лига чемпионов
Лилль1529
5
Лига Европы
Ренн1627
6
Лига конференций
Лион1524
7 Монако1523
8 Страсбург1522
9 Анже1622
10 Тулуза1520
11 Брест1619
12 Ницца1517
13 Лорьян1517
14 Париж1516
15 Гавр1515
16
Стыковая зона
Осер1512
17
Зона вылета
Нант1611
18
Зона вылета
Метц1511

