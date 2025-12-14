Страсбург - Лорьян 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 18:15
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
14 Декабря 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Лорьян, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Лорьян
|39
|вр
|Майк Пендерс
|2
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|6
|пз
|Исмаэль Дукуре
|3
|пз
|Бен Чилуэлл
|11
|пз
|Себастьян Нанаси
|7
|нп
|Диегу Морейра
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
|38
|вр
|Ивон Мвого
|5
|зщ
|Бамо Мейте
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|44
|пз
|Дарлин Йонгва
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|62
|пз
|Артур Эбонг
|6
|пз
|Лоран Абергель
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|10
|пз
|Пабло Пажи
|28
|нп
|Самбу Сумано
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Оливье Панталони
История личных встреч
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 0
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|4 : 0
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 1
|23.08.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 1
|16.02.2008
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|01.09.2007
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|15
|33
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Ренн
|16
|27
| 6
Лига конференций
|Лион
|15
|24
|7
|Монако
|15
|23
|8
|Страсбург
|15
|22
|9
|Анже
|16
|22
|10
|Тулуза
|15
|20
|11
|Брест
|16
|19
|12
|Ницца
|15
|17
|13
|Лорьян
|15
|17
|14
|Париж
|15
|16
|15
|Гавр
|15
|15
| 16
Стыковая зона
|Осер
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|16
|11
| 18
Зона вылета
|Метц
|15
|11