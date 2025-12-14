00:35 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 декабря
Воскресенье 14 декабря
Свернуть список

Трабзонспор - Бешикташ 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 19:00
Стадион: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
14 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 16-й тур
Трабзонспор
Бешикташ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Бешикташ, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Турция Серген Ялчин
История личных встреч
15.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур Бешикташ2 : 1Трабзонспор
15.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур Трабзонспор1 : 1Бешикташ
04.02.2024 Турция - Суперлига 24-й тур Бешикташ2 : 0Трабзонспор
17.09.2023 Турция - Суперлига 5-й тур Трабзонспор3 : 0Бешикташ
16.04.2023 Турция - Суперлига 29-й тур Трабзонспор0 : 0Бешикташ
16.10.2022 Турция - Суперлига 10-й тур Бешикташ2 : 2Трабзонспор
03.04.2022 Турция - Суперлига 31-й тур Трабзонспор1 : 1Бешикташ
06.11.2021 Турция - Суперлига 12-й тур Бешикташ1 : 2Трабзонспор
31.01.2021 Турция - Суперлига 22-й тур Бешикташ1 : 2Трабзонспор
13.09.2020 Турция - Суперлига 1-й тур Трабзонспор1 : 3Бешикташ
07.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур 1 : 2Трабзонспор
29.11.2025 Турция — Суперлига 14-й тур Трабзонспор3 : 1
24.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур 3 : 4Трабзонспор
08.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Трабзонспор1 : 1
01.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур 0 : 0Трабзонспор
08.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур Бешикташ2 : 2
30.11.2025 Турция — Суперлига 14-й тур 0 : 2Бешикташ
23.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур Бешикташ1 : 1
08.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур 1 : 3Бешикташ
02.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур Бешикташ2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1639
2
Лига чемпионов
Трабзонспор1534
3
Лига Европы
Фенербахче1533
4
Лига конференций
Гёзтепе1526
5 Бешикташ1525
6 Самсунспор1525
7 Газиантеп1523
8 Коджаэлиспор1519
9 Аланьяспор1618
10 Ризеспор1618
11 Истанбул Башакшехир1517
12 Коньяспор1516
13 Антальяспор1615
14 Касымпаша1615
15 Генчлербирлиги1615
16
Зона вылета
Кайсериспор1614
17
Зона вылета
Эюпспор1613
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк158

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close