Трабзонспор - Бешикташ 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 19:00
Стадион: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
14 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Бешикташ, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
|Серген Ялчин
История личных встреч
|15.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|3 : 0
|16.04.2023
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|0 : 0
|16.10.2022
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 2
|03.04.2022
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|1 : 1
|06.11.2021
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|1 : 2
|31.01.2021
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|1 : 2
|13.09.2020
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|1 : 3
|07.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 2
|29.11.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|3 : 1
|24.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|3 : 4
|08.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|0 : 0
|08.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|2 : 2
|30.11.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|0 : 2
|23.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|1 : 3
|02.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|15
|34
| 3
Лига Европы
|Фенербахче
|15
|33
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|15
|26
|5
|Бешикташ
|15
|25
|6
|Самсунспор
|15
|25
|7
|Газиантеп
|15
|23
|8
|Коджаэлиспор
|15
|19
|9
|Аланьяспор
|16
|18
|10
|Ризеспор
|16
|18
|11
|Истанбул Башакшехир
|15
|17
|12
|Коньяспор
|15
|16
|13
|Антальяспор
|16
|15
|14
|Касымпаша
|16
|15
|15
|Генчлербирлиги
|16
|15
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|16
|14
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|15
|8