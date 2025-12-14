00:35 ()
Спарта - Херенвен 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 13:15
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
14 Декабря 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Спарта
Херенвен

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Херенвен, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Херенвен
Херенвен
1НидерландыврЙоэль Дроммель
2НидерландызщШуранди Самбо
3СуринамзщМарвин Янг
4ВенесуэлазщТео Кинтеро
5НидерландызщMike Kleijn
8НорвегияпзДжошуа Китолано
10НидерландыпзAyoni Santos
6НидерландыпзЮлиан Бас
7НидерландынпАюб Ауфкир
9НорвегиянпТобиас Лауритсен
11ЯпониянпСюнсукэ Мито
22НидерландыврБернт Клавербур
45НорвегиязщОливер Брёуде
4НидерландызщСам Керстен
3НидерландызщMaas Willemsen
19ГрециязщВасилиос Загаритис
16ШвецияпзMarcus Linday
6НидерландыпзЙорис ван Оверем
8НидерландыпзLuuk Brouwers
20ДаниянпJacob Trenskow
7ФранциянпМаксенс Ривера
9СуринамнпДилан Венте
Главные тренеры
НидерландыМорис Стейн
История личных встреч
12.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 29-й турСпарта3 : 1Херенвен
26.10.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турХеренвен2 : 0Спарта
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турСпарта2 : 1Херенвен
27.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турХеренвен1 : 3Спарта
15.04.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 29-й турСпарта4 : 0Херенвен
05.08.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 1-й турХеренвен0 : 0Спарта
03.04.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 28-й турСпарта1 : 1Херенвен
11.12.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 16-й турХеренвен0 : 0Спарта
16.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турХеренвен1 : 2Спарта
01.11.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турСпарта1 : 4Херенвен
07.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й турСпарта1 : 0
29.11.2025Нидерланды — Эредивизия14-й тур3 : 1Спарта
22.11.2025Нидерланды — Эредивизия13-й турСпарта1 : 1
08.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й тур1 : 0Спарта
02.11.2025Нидерланды — Эредивизия11-й турСпарта0 : 1
06.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й турХеренвен0 : 2
28.11.2025Нидерланды — Эредивизия14-й тур2 : 1Херенвен
23.11.2025Нидерланды — Эредивизия13-й турХеренвен3 : 1
08.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й тур2 : 0Херенвен
01.11.2025Нидерланды — Эредивизия11-й тур1 : 1Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1540
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1534
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген1627
4
Лига Европы
Аякс1526
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1525
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1523
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1522
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1521
9 Спарта1520
10 Гоу Эхед Иглс1518
11 Фортуна1518
12 Херенвен1517
13 Эксельсиор1516
14 ПЕК Зволле1516
15 Телстар1614
16
Стыковая зона
Волендам1514
17
Зона вылета
Хераклес1514
18
Зона вылета
НАК Бреда1512

