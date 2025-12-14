Спарта - Херенвен 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 13:15
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
14 Декабря 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Херенвен, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Херенвен
Херенвен
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Тео Кинтеро
|5
|зщ
|Mike Kleijn
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|10
|пз
|Ayoni Santos
|6
|пз
|Юлиан Бас
|7
|нп
|Аюб Ауфкир
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|11
|нп
|Сюнсукэ Мито
|22
|вр
|Бернт Клавербур
|45
|зщ
|Оливер Брёуде
|4
|зщ
|Сам Керстен
|3
|зщ
|Maas Willemsen
|19
|зщ
|Василиос Загаритис
|16
|пз
|Marcus Linday
|6
|пз
|Йорис ван Оверем
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|7
|нп
|Максенс Ривера
|9
|нп
|Дилан Венте
Главные тренеры
|Морис Стейн
История личных встреч
|12.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|3 : 1
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 3
|15.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|4 : 0
|05.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|01.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 4
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|28.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|15
|40
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|15
|34
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|16
|27
| 4
Лига Европы
|Аякс
|15
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|15
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|15
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|21
|9
|Спарта
|15
|20
|10
|Гоу Эхед Иглс
|15
|18
|11
|Фортуна
|15
|18
|12
|Херенвен
|15
|17
|13
|Эксельсиор
|15
|16
|14
|ПЕК Зволле
|15
|16
|15
|Телстар
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|15
|14
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|15
|14
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|15
|12