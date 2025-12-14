Поль Погба пропустит матч против «Марселя» и не поможет «Монако» из-за травмы

Дата публикации: 14-12-2025 00:18

Полузащитник «Монако» Поль Погба пропустит матч 16-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Футболист не сможет принять участие в важной игре из-за травмы, которую он получил на одной из последних тренировок команды. Как сообщает пресс-служба клуба, у Погба возникли проблемы с правым коленом - у игрока диагностировано небольшое растяжение сухожилия, что не позволяет ему выйти на поле 14 декабря, когда состоится поединок.

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал ситуацию и сообщил, что самочувствие Погба не является критическим: "Он был не в лучшей форме. У него небольшое растяжение сухожилия в колене. Это не очень серьёзно," - рассказал наставник, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Напомним, Поль Погба присоединился к «Монако» летом 2025 года, став свободным агентом после завершения дисквалификации за употребление запрещённых веществ. В текущем сезоне игрок успел провести три матча за команду в Лиге 1, но пока не отметился ни забитыми мячами, ни результативными передачами. Болельщики надеются, что восстановление футболиста пройдёт быстро, и он вскоре вернётся на поле, чтобы помочь своему клубу в следующих встречах французского первенства.