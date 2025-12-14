Роналдо: «Он абсолютно слабый игрок, настоящая насмешка»
Знаменитый бразильский нападающий Роналдо Назарио откровенно рассказал, кто из футболистов стал для него худшим партнером по карьере. По словам двукратного чемпиона мира, негативным образом выделился бывший полузащитник «Реала» Томас Гравесен.
В интервью Ромарио Роналдо поделился воспоминаниями о времени, проведенном в мадридском клубе, где играл рядом с множеством звезд мирового футбола. Однако Гравесен, по его словам, резко отличался от остальных и вызывал у него удивление.
«Он был хорошим человеком, но в плане футбола очень слаб. В составе «Реала» он выглядел настоящим посмешищем», - подчеркнул бразилец.
Гравесен выступал за «Реал» в 49 матчах, забил всего один гол и ни разу не стал обладателем трофея вместе с командой.
Стоит отметить, что Томас Гравесен – датский полузащитник, известный своей жесткой и агрессивной игрой, которая не всегда ладила с тактическими требованиями мадридского клуба. Несмотря на его технические показатели, он не сумел адаптироваться к стилю «Реала» и завоевать доверие тренеров и болельщиков. В итоге его пребывание в испанском чемпионате запомнилось именно негативными моментами, что и подтвердила оценка самого Роналдо – одного из лучших футболистов в истории футбола.
Таким образом, эта откровенная оценка показывает, что даже в команде с мировыми звездами могут быть игроки, чей уровень не соответствует ожиданиям и вызывает критику даже со стороны легенд футбола.