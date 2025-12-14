Роналдо: «Он абсолютно слабый игрок, настоящая насмешка»

Дата публикации: 14-12-2025 02:12

Знаменитый бразильский нападающий Роналдо Назарио откровенно рассказал, кто из футболистов стал для него худшим партнером по карьере. По словам двукратного чемпиона мира, негативным образом выделился бывший полузащитник «Реала» Томас Гравесен.

В интервью Ромарио Роналдо поделился воспоминаниями о времени, проведенном в мадридском клубе, где играл рядом с множеством звезд мирового футбола. Однако Гравесен, по его словам, резко отличался от остальных и вызывал у него удивление.

«Он был хорошим человеком, но в плане футбола очень слаб. В составе «Реала» он выглядел настоящим посмешищем», - подчеркнул бразилец.

Гравесен выступал за «Реал» в 49 матчах, забил всего один гол и ни разу не стал обладателем трофея вместе с командой.

Стоит отметить, что Томас Гравесен – датский полузащитник, известный своей жесткой и агрессивной игрой, которая не всегда ладила с тактическими требованиями мадридского клуба. Несмотря на его технические показатели, он не сумел адаптироваться к стилю «Реала» и завоевать доверие тренеров и болельщиков. В итоге его пребывание в испанском чемпионате запомнилось именно негативными моментами, что и подтвердила оценка самого Роналдо – одного из лучших футболистов в истории футбола.

Таким образом, эта откровенная оценка показывает, что даже в команде с мировыми звездами могут быть игроки, чей уровень не соответствует ожиданиям и вызывает критику даже со стороны легенд футбола.