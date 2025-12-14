«Аталанта» обыграла «Кальяри» в матче Серии А

Дата публикации: 14-12-2025 02:09

В Бергамо прошел матч 15-го тура чемпионата Италии по футболу между командами Аталанта и Кальяри. Поединок принимал стадион Джевисс - Атлети Адзурри д’Италия. Главным судьей встречи выступил Давиде Ди Марко. После упорной борьбы победу отпраздновала Аталанта, обыграв своего соперника со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт уже на 11-й минуте, когда нападающий Аталанты Джанлука Скамакка успешно реализовал момент и вывел свою команду вперед. Впрочем, на 75-й минуте полузащитник Кальяри Джанлука Гаэтано сравнял счет и подарил своей команде шанс зацепиться за очки. Однако исход поединка решил второй гол Скамакки, забитый на 81-й минуте. Таким образом, Джанлука оформил дубль и принес своей команде заслуженную победу.

По итогам пятнадцати туров Аталанта набрала 19 очков и поднялась на 11-ю строчку турнирной таблицы Серии А. Кальяри, имея в активе 14 очков, занимает 15-е место. Оба клуба сохраняют шансы улучшить свои позиции в следующих матчах чемпионата.