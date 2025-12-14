Ювентус намерен выделить внушительные средства на приобретение украинского игрока

Дата публикации: 14-12-2025 02:13

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский может сменить клуб и продолжить карьеру в туринском «Ювентусе», сообщает портал blastingnews.

«Старая синьора» внимательно следит за игрой опытного 32-летнего хавбека и планирует начать переговоры о трансфере уже в январе. Сообщается, что туринский клуб готов предложить за украинца сумму в пределах 10-15 млн евро.

В нынешнем сезоне Малиновский провел за «Дженоа» 13 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2027 года, что ставит «Ювентус» в выгодное положение для ведения переговоров.

Перебазирование в один из самых известных итальянских клубов может стать важным этапом в карьере украинского футболиста. Малиновский уже зарекомендовал себя как ценный игрок, который способен внести значительный вклад в игру «Ювентуса». Клуб, в свою очередь, стремится усилить полузащиту и видит в Руслане перспективного игрока для достижения спортивных целей.

Стоит отметить, что переход такого уровня требует серьезной подготовки и согласования всех деталей сделки, включая финансовые условия и личный контракт футболиста. Тем не менее, заинтересованность «Ювентуса» в Малиновском говорит о высоком уровне доверия к его игровым качествам и потенциалу.

Таким образом, ожидается, что в ближайшие недели стороны начнут активные переговоры, и, возможно, уже в январе украинский полузащитник станет новым игроком туринской команды, что вызовет большой интерес среди поклонников футбола в Италии и Украине.