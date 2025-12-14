«Арсенал» в концовке вырвал победу у «Вулверхэмптона» в матче 16-го тура АПЛ

Дата публикации: 14-12-2025 02:10

Завершился поединок 16-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026, в котором встречались Арсенал и Вулверхэмптон. Игра прошла на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Главный судья встречи - Роберт Джонс. Матч выдался напряжённым - исход решился только в самой концовке. По итогам поединка зафиксирована победа Арсенала со счётом 2:1.

На 70-й минуте лондонцы вышли вперёд благодаря автоголу Сэма Джонстона, который срезал мяч в собственные ворота и подарил Арсеналу лидерство. Волки не сдавались и сравняли счёт в основное время - на 90-й минуте Толуваласе Арокодаре поразил ворота соперника, вселив надежду в своих болельщиков. Но драматичная развязка наступила уже в компенсированные минуты: на 90+4-й минуте защитник Вулверхэмптона Йерсон Москера также отправил мяч в свои ворота, что принесло Арсеналу долгожданную победу.

После этого успеха подопечные Микеля Артеты продолжают возглавлять турнирную таблицу, набрав 36 очков и укрепив лидерство в чемпионате Англии. Вулверхэмптон, имея всего два очка, остаётся на 20-й строчке и борется за сохранение прописки в элите. В следующем туре канониры 20 декабря сыграют в гостях с Эвертоном, а волки в тот же день примут Брентфорд.