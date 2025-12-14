Твенте - Гоу Эхед Иглс 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 15:30
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
14 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|23
|зщ
|Став Лемкин
|3
|зщ
|Робин Проппер
|39
|зщ
|Матс Ротс
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
|11
|нп
|Дан Ротс
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|25
|зщ
|Джованни ван Звам
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Дин Джеймс
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|34
|пз
|Яссир Салах Рахмуни
|17
|пз
|Матис Сюре
|18
|нп
|Рихонелл Маргарет
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|9
|нп
|Милан Смит
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
|Мелвин Бул
История личных встреч
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 2
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 1
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|3 : 2
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 3
|19.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|06.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
|20.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 2
|05.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 2
|17.12.2019
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 5
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|07.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 2
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 2
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 4
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|15
|40
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|15
|34
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|16
|27
| 4
Лига Европы
|Аякс
|15
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|15
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|15
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|21
|9
|Спарта
|15
|20
|10
|Гоу Эхед Иглс
|15
|18
|11
|Фортуна
|15
|18
|12
|Херенвен
|15
|17
|13
|Эксельсиор
|15
|16
|14
|ПЕК Зволле
|15
|16
|15
|Телстар
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|15
|14
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|15
|14
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|15
|12