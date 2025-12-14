00:35 ()
Твенте - Гоу Эхед Иглс 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 15:30
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
14 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Твенте
Гоу Эхед Иглс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
28НидерландызщБарт ван Рой
23ИзраильзщСтав Лемкин
3НидерландызщРобин Проппер
39НидерландызщМатс Ротс
6АлжирпзРамиз Зерруки
20НидерландыпзТомас ван ден Белт
27НорвегияпзСондре Эрьясетер
11НидерландынпДан Ротс
14ИсландиянпКристиан Хлинссон
10НидерландынпСэм Ламмерс
22БельгияврЯри Де Бюссер
2НидерландызщМатс Дейл
25НидерландызщДжованни ван Звам
4НидерландызщЙорис Крамер
5ИндонезиязщДин Джеймс
21НидерландыпзМелле Мёленстен
34НидерландыпзЯссир Салах Рахмуни
17БельгияпзМатис Сюре
18НидерландынпРихонелл Маргарет
16ШвециянпВиктор Эдвардсен
9НидерландынпМилан Смит
Главные тренеры
НидерландыДжозеф Остинг
НидерландыДжон ван ден Бром
НидерландыМелвин Бул
История личных встреч
02.02.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 21-й турГоу Эхед Иглс2 : 2Твенте
15.01.2025Кубок Нидерландов1/8 финалаГоу Эхед Иглс3 : 1Твенте
01.12.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 14-й турТвенте3 : 2Гоу Эхед Иглс
25.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турТвенте3 : 0Гоу Эхед Иглс
03.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турГоу Эхед Иглс1 : 3Твенте
19.02.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 22-й турГоу Эхед Иглс2 : 0Твенте
06.11.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 13-й турТвенте1 : 1Гоу Эхед Иглс
20.02.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 23-й турТвенте2 : 2Гоу Эхед Иглс
05.12.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 15-й турГоу Эхед Иглс1 : 2Твенте
17.12.2019Кубок Нидерландов2-й раундТвенте2 : 5Гоу Эхед Иглс
07.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й тур1 : 1Твенте
30.11.2025Нидерланды — Эредивизия14-й турТвенте1 : 0
22.11.2025Нидерланды — Эредивизия13-й тур1 : 1Твенте
07.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й турТвенте0 : 0
02.11.2025Нидерланды — Эредивизия11-й тур1 : 1Твенте
11.12.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур2 : 1Гоу Эхед Иглс
07.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й тур2 : 2Гоу Эхед Иглс
30.11.2025Нидерланды — Эредивизия14-й турГоу Эхед Иглс2 : 2
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турГоу Эхед Иглс0 : 4
22.11.2025Нидерланды — Эредивизия13-й тур4 : 2Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1540
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1534
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген1627
4
Лига Европы
Аякс1526
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1525
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1523
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1522
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1521
9 Спарта1520
10 Гоу Эхед Иглс1518
11 Фортуна1518
12 Херенвен1517
13 Эксельсиор1516
14 ПЕК Зволле1516
15 Телстар1614
16
Стыковая зона
Волендам1514
17
Зона вылета
Хераклес1514
18
Зона вылета
НАК Бреда1512

