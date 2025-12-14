00:34 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 декабря
Воскресенье 14 декабря
Свернуть список

Осер - Лилль 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 18:15
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
14 Декабря 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Осер
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Лилль, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Лилль
Лилль
16ГвианаврДонован Леон
20Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
22НорвегиязщФредрик Оппегорд
27ФранциязщЛамин Си
34ФранцияпзРуди Матондо
17МароккопзУссама Эль-Аззузи
5ФранцияпзКевин Дануа
10МалинпЛассин Синайоко
9ФранциянпСеку Мара
19КамеруннпДэнни Намасо
1ТурцияврБерке Озер
12БельгиязщТома Мёнье
23АлжирзщАйсса Манди
15ФранциязщРомен Перро
3БельгиязщНатан Нгой
21ФранцияпзБенжамен Андре
6АлжирпзНабиль Бенталеб
8ФранцияпзЭтан Мбаппе
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
11НорвегияпзОсам Сахрауи
14НорвегиянпМариус Брохольм
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
20.04.2025Франция — Лига 130-й турЛилль3 : 1Осер
10.01.2025Франция — Лига 117-й турОсер0 : 0Лилль
22.04.2023Франция - Лига 132-й турОсер1 : 1Лилль
07.08.2022Франция - Лига 11-й турЛилль4 : 1Осер
18.12.2021Кубок Франции1/32 финалаЛилль3 : 1Осер
29.10.2013Франция - Кубок лиги1/16 финалаЛилль0 : 1 ДВОсер
03.03.2012Франция - Лига 126-й турЛилль2 : 2Осер
15.10.2011Франция - Лига 110-й турОсер1 : 3Лилль
06.02.2011Франция - Лига 122-й турОсер1 : 1Лилль
19.09.2010Франция - Лига 16-й турЛилль1 : 0Осер
07.12.2025Франция — Лига 115-й турОсер3 : 1
29.11.2025Франция — Лига 114-й тур1 : 1Осер
23.11.2025Франция — Лига 113-й турОсер0 : 0
09.11.2025Франция — Лига 112-й тур2 : 0Осер
01.11.2025Франция — Лига 111-й турОсер0 : 1
11.12.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур1 : 0Лилль
05.12.2025Франция — Лига 115-й турЛилль1 : 0
30.11.2025Франция — Лига 114-й тур0 : 1Лилль
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турЛилль4 : 0
23.11.2025Франция — Лига 113-й турЛилль4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1534
2
Лига чемпионов
ПСЖ1533
3
Лига чемпионов
Марсель1529
4
Лига чемпионов
Лилль1529
5
Лига Европы
Ренн1627
6
Лига конференций
Лион1524
7 Монако1523
8 Страсбург1522
9 Анже1622
10 Тулуза1520
11 Брест1619
12 Ницца1517
13 Лорьян1517
14 Париж1516
15 Гавр1515
16
Стыковая зона
Осер1512
17
Зона вылета
Нант1611
18
Зона вылета
Метц1511

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close