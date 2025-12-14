Осер - Лилль 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 18:15
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
14 Декабря 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Лилль, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Лилль
Лилль
|16
|вр
|Донован Леон
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|27
|зщ
|Ламин Си
|34
|пз
|Руди Матондо
|17
|пз
|Уссама Эль-Аззузи
|5
|пз
|Кевин Дануа
|10
|нп
|Лассин Синайоко
|9
|нп
|Секу Мара
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|1
|вр
|Берке Озер
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|23
|зщ
|Айсса Манди
|15
|зщ
|Ромен Перро
|3
|зщ
|Натан Нгой
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|8
|пз
|Этан Мбаппе
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|14
|нп
|Мариус Брохольм
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Бруно Женезио
История личных встреч
|20.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|3 : 1
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 0
|22.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 1
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|4 : 1
|18.12.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|3 : 1
|29.10.2013
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|03.03.2012
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 2
|15.10.2011
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 3
|06.02.2011
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|19.09.2010
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|05.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|4 : 0
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|15
|33
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Ренн
|16
|27
| 6
Лига конференций
|Лион
|15
|24
|7
|Монако
|15
|23
|8
|Страсбург
|15
|22
|9
|Анже
|16
|22
|10
|Тулуза
|15
|20
|11
|Брест
|16
|19
|12
|Ницца
|15
|17
|13
|Лорьян
|15
|17
|14
|Париж
|15
|16
|15
|Гавр
|15
|15
| 16
Стыковая зона
|Осер
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|16
|11
| 18
Зона вылета
|Метц
|15
|11