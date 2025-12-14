00:33 ()
Вест Хэм Юнайтед - Астон Вилла 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 16:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
14 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
23 Франция вр Альфонс Ареола
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
10 Бразилия пз Лукас Пакета
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
32 Англия пз Фредди Поттс
27 Франция пз Сунгуту Магасса
20 Англия нп Джаррод Боуэн
9 Англия нп Каллум Уилсон
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
44 Франция пз Бубакар Камара
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
7 Шотландия пз Джон Макгинн
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
10 Аргентина нп Эмилиано Буэндия
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Астон Вилла1 : 1Вест Хэм Юнайтед
10.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Астон Вилла2 : 1Вест Хэм Юнайтед
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Астон Вилла
17.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Астон Вилла
22.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла4 : 1Вест Хэм Юнайтед
12.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Астон Вилла
28.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Астон Вилла0 : 1Вест Хэм Юнайтед
13.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Астон Вилла
31.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Астон Вилла1 : 4Вест Хэм Юнайтед
03.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Астон Вилла1 : 3Вест Хэм Юнайтед
07.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
04.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 2 : 2Вест Хэм Юнайтед
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 2Астон Вилла
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла2 : 1
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 4Астон Вилла
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Астон Вилла1 : 0
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Астон Вилла2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1533
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1531
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1530
4
Лига чемпионов
Челси1628
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1526
6 Ливерпуль1626
7 Манчестер Юнайтед1525
8 Эвертон1624
9 Брайтон энд Хоув Альбион1623
10 Сандерленд1523
11 Тоттенхэм Хотспур1522
12 Ньюкасл Юнайтед1522
13 Борнмут1520
14 Брентфорд1519
15 Фулхэм1517
16 Лидс Юнайтед1515
17 Ноттингем Форест1515
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1513
19
Зона вылета
Бёрнли1510
20
Зона вылета
Вулверхэмптон152

