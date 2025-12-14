Вест Хэм Юнайтед - Астон Вилла 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 16:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
14 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|10
|пз
|Лукас Пакета
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|32
|пз
|Фредди Поттс
|27
|пз
|Сунгуту Магасса
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Каллум Уилсон
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|22
|зщ
|Ян Матсен
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|44
|пз
|Бубакар Камара
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|10
|нп
|Эмилиано Буэндия
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Унаи Эмери
История личных встреч
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|10.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|12.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|28.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|31.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 4
|03.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|04.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 4
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|15
|30
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|15
|26
|6
|Ливерпуль
|16
|26
|7
|Манчестер Юнайтед
|15
|25
|8
|Эвертон
|16
|24
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|23
|10
|Сандерленд
|15
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|22
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|22
|13
|Борнмут
|15
|20
|14
|Брентфорд
|15
|19
|15
|Фулхэм
|15
|17
|16
|Лидс Юнайтед
|15
|15
|17
|Ноттингем Форест
|15
|15
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|15
|2