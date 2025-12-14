Фамаликан - Эшторил 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 17:30
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
14 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Эшторил, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 2
|12.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|3 : 0
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|28.04.2024
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|17.12.2023
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|29.01.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 0
|15.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа H. 5-й тур
|0 : 1
|06.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|29.04.2022
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|18.12.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 2
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 3
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 2
|07.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 3
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|13
|37
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|32
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|13
|29
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|14
|25
|5
|Брага
|13
|22
|6
|Фамаликан
|13
|20
|7
|Морейренсе
|13
|20
|8
|Витория Гимарайнш
|13
|18
|9
|Алверка
|13
|17
|10
|Риу Аве
|13
|16
|11
|Санта-Клара
|13
|15
|12
|Эштрела
|13
|14
|13
|Эшторил
|13
|14
|14
|Насьонал
|13
|12
|15
|Каза Пия
|14
|10
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|13
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|13
|3