00:35 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 декабря
Воскресенье 14 декабря
Свернуть список

Фамаликан - Эшторил 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 17:30
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
14 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Фамаликан
Эшторил

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Эшторил, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Эшторил1 : 2Фамаликан
12.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Фамаликан3 : 0Эшторил
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Эшторил2 : 1Фамаликан
28.04.2024 Португалия — Примейра 31-й тур Эшторил1 : 0Фамаликан
17.12.2023 Португалия — Примейра 14-й тур Фамаликан1 : 1Эшторил
29.01.2023 Португалия - Примейра 18-й тур Фамаликан1 : 0Эшторил
15.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа H. 5-й тур Эшторил0 : 1Фамаликан
06.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур Эшторил2 : 0Фамаликан
29.04.2022 Португалия - Примейра 32-й тур Фамаликан3 : 1Эшторил
18.12.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Эшторил2 : 2Фамаликан
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 2
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 2 : 2Фамаликан
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Эшторил1 : 2Фамаликан
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Фамаликан0 : 1
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 0 : 1Фамаликан
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Эшторил3 : 3
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 1 : 0Эшторил
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Эшторил1 : 2Фамаликан
07.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Эшторил4 : 3
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 0 : 4Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1337
2
Лига чемпионов
Спортинг1332
3
Лига Европы
Бенфика1329
4
Лига конференций
Жил Висенте1425
5 Брага1322
6 Фамаликан1320
7 Морейренсе1320
8 Витория Гимарайнш1318
9 Алверка1317
10 Риу Аве1316
11 Санта-Клара1315
12 Эштрела1314
13 Эшторил1314
14 Насьонал1312
15 Каза Пия1410
16
Стыковая зона
Тондела139
17
Зона вылета
Арока139
18
Зона вылета
АВС133

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close