Фрайбург - Боруссия Д 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 16:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
14 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Боруссия Д, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Боруссия Д
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|29
|пз
|Филипп Трой
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|19
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|1
|вр
|Грегор Кобель
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|23
|пз
|Эмре Джан
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
|27
|нп
|Карим Адейеми
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Нико Ковач
История личных встреч
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|09.02.2024
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|16.09.2023
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 4
|04.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 1
|12.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|14.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 1
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|4 : 0
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|37
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|14
|24
| 6
Лига конференций
|Байер
|13
|23
|7
|Штутгарт
|13
|22
|8
|Унион
|14
|18
|9
|Кёльн
|13
|16
|10
|Фрайбург
|13
|16
|11
|Боруссия М
|14
|16
|12
|Вердер
|13
|16
|13
|Вольфсбург
|14
|15
|14
|Гамбург
|14
|15
|15
|Аугсбург
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Майнц
|13
|6