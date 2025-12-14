00:34 ()
Фрайбург - Боруссия Д 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 16:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
14 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Фрайбург
Боруссия Д

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Боруссия Д, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Боруссия Д
Дортмунд
1 Германия вр Ноа Атуболу
17 Германия зщ Лукас Кюблер
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
29 Германия пз Филипп Трой
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
6 Германия пз Патрик Остерхаге
44 Швейцария пз Йохан Манзамби
32 Италия пз Винченцо Грифо
19 Германия нп Ян-Никлас Бесте
9 Германия нп Лукас Хёлер
1 Швейцария вр Грегор Кобель
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
24 Швеция зщ Даниэль Свенссон
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
23 Германия пз Эмре Джан
8 Германия пз Феликс Нмеча
10 Германия пз Юлиан Брандт
17 Англия пз Карни Чуквуэмека
27 Германия нп Карим Адейеми
9 Гвинея нп Серу Гирасси
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур Фрайбург1 : 4Боруссия Д
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Боруссия Д4 : 0Фрайбург
09.02.2024 Германия — Бундеслига 21-й тур Боруссия Д3 : 0Фрайбург
16.09.2023 Германия — Бундеслига 4-й тур Фрайбург2 : 4Боруссия Д
04.02.2023 Германия - Бундеслига 19-й тур Боруссия Д5 : 1Фрайбург
12.08.2022 Германия - Бундеслига 2-й тур Фрайбург1 : 3Боруссия Д
14.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Боруссия Д5 : 1Фрайбург
21.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур Фрайбург2 : 1Боруссия Д
06.02.2021 Германия - Бундеслига 20-й тур Фрайбург2 : 1Боруссия Д
03.10.2020 Германия - Бундеслига 3-й тур Боруссия Д4 : 0Фрайбург
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Фрайбург1 : 0
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 2 : 1Фрайбург
03.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала Фрайбург2 : 0
30.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Фрайбург4 : 0
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 0 : 0Фрайбург
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Боруссия Д2 : 2
07.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Боруссия Д2 : 0
02.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала Боруссия Д0 : 1
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур 1 : 2Боруссия Д
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Боруссия Д4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1337
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1429
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1328
4
Лига чемпионов
Хоффенхайм1426
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф1424
6
Лига конференций
Байер1323
7 Штутгарт1322
8 Унион1418
9 Кёльн1316
10 Фрайбург1316
11 Боруссия М1416
12 Вердер1316
13 Вольфсбург1415
14 Гамбург1415
15 Аугсбург1413
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1411
17
Зона вылета
Хайденхайм1411
18
Зона вылета
Майнц136

