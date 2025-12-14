Леванте - Вильярреал 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 19:30
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
14 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Вильярреал, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леванте
Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Мэтью Райан
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|14
|зщ
|Хорхе Кабельо
|3
|зщ
|Алан Маттурро
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|24
|пз
|Карлос Альварес
|16
|пз
|Кервин Арриага
|12
|пз
|Унай Венседор
|7
|пз
|Рохер Бруге
|21
|нп
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|9
|нп
|Иван Ромеро
|1
|вр
|Луис Жуниор
|26
|зщ
|Пау Наварро
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|18
|пз
|Пап Гейе
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|22
|нп
|Айосе Перес
|20
|нп
|Альберто Молейро
Главные тренеры
|Хулиан Фернандес Калеро
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|02.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|03.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|5 : 0
|18.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 5
|03.02.2021
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0 ДВ
|02.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 1
|15.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|23.08.2019
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 1
|10.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 2
|04.11.2018
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|20.01.2018
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 1
|08.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|21.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 2
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|03.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 3
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Бетис
|15
|24
|7
|Атлетик Б
|16
|23
|8
|Хетафе
|15
|20
|9
|Эльче
|16
|19
|10
|Сельта
|15
|19
|11
|Алавес
|15
|18
|12
|Мальорка
|16
|17
|13
|Севилья
|15
|17
|14
|Райо Вальекано
|15
|17
|15
|Реал Сосьедад
|16
|16
|16
|Осасуна
|15
|15
|17
|Жирона
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|16
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|15
|9