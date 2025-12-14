00:33 ()
Леванте - Вильярреал 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 19:30
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
14 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Леванте
Вильярреал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Вильярреал, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
13АвстралияврМэтью Райан
22ГерманиязщДжереми Тольян
14ИспаниязщХорхе Кабельо
3УругвайзщАлан Маттурро
23ИспаниязщМануэль Санчес
24ИспанияпзКарлос Альварес
16ГондураспзКервин Арриага
12ИспанияпзУнай Венседор
7ИспанияпзРохер Бруге
21КамеруннпКарл Эдуард Этта Эйонг
9ИспаниянпИван Ромеро
1БразилияврЛуис Жуниор
26ИспаниязщПау Наварро
8АргентиназщХуан Фойт
12ПортугалиязщРенату Вейга
23ИспаниязщСерхи Кардона
17КанадазщТейджон Бьюкенен
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
18СенегалпзПап Гейе
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
22ИспаниянпАйосе Перес
20ИспаниянпАльберто Молейро
Главные тренеры
ИспанияХулиан Фернандес Калеро
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
02.04.2022Испания - Примера30-й турЛеванте2 : 0Вильярреал
03.01.2022Испания - Примера19-й турВильярреал5 : 0Леванте
18.04.2021Испания - Примера33-й турЛеванте1 : 5Вильярреал
03.02.2021Кубок Испании1/4 финалаЛеванте1 : 0 ДВВильярреал
02.01.2021Испания - Примера17-й турВильярреал2 : 1Леванте
15.02.2020Испания - Примера24-й турВильярреал2 : 1Леванте
23.08.2019Испания - Примера2-й турЛеванте2 : 1Вильярреал
10.03.2019Испания - Примера27-й турЛеванте0 : 2Вильярреал
04.11.2018Испания - Примера11-й турВильярреал1 : 1Леванте
20.01.2018Испания - Примера20-й турВильярреал2 : 1Леванте
08.12.2025Испания — Примера15-й тур2 : 0Леванте
29.11.2025Испания — Примера14-й турЛеванте0 : 2
21.11.2025Испания — Примера13-й тур1 : 0Леванте
08.11.2025Испания — Примера12-й тур3 : 1Леванте
02.11.2025Испания — Примера11-й турЛеванте1 : 2
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турВильярреал2 : 3
06.12.2025Испания — Примера15-й турВильярреал2 : 0
03.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 1 3 : 5Вильярреал
30.11.2025Испания — Примера14-й тур2 : 3Вильярреал
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур4 : 0Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1640
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1734
5
Лига Европы
Эспаньол1527
6
Лига конференций
Бетис1524
7 Атлетик Б1623
8 Хетафе1520
9 Эльче1619
10 Сельта1519
11 Алавес1518
12 Мальорка1617
13 Севилья1517
14 Райо Вальекано1517
15 Реал Сосьедад1616
16 Осасуна1515
17 Жирона1615
18
Зона вылета
Валенсия1615
19
Зона вылета
Овьедо1510
20
Зона вылета
Леванте159

