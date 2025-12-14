Алексей Миранчук рассказал, согласился бы он перейти в «Аль-Наср» ради совместной игры с Криштиану Роналду

Дата публикации: 14-12-2025 00:20

Полузащитник Атланты Юнайтед и российской сборной Алексей Миранчук недавно дал интересный комментарий относительно возможного перехода в Аль-Наср - клуб Саудовской Аравии, в котором играет легендарный форвард Криштиану Роналду. Игрока спросили, хотел бы он попробовать себя в одной команде с португальской звездой и согласился бы перебраться в Аль-Наср ради такого опыта.

- Ты бы поехал в Аль-Наср ради того, чтобы поиграть в одной команде с Роналду?

- Думаю, да, - ответил Миранчук, участвуя в блиц-опросе, который провёл телеграм-канал Коммент.Шоу.

Напомним, что Алексей Миранчук пополнил ряды Атланты Юнайтед в июле 2024 года. До этого полузащитник выступал за итальянскую Аталанту, а сумма трансфера, по информации прессы, составила 11,8 миллиона евро. За Атланту игрок уже успел провести несколько матчей, постепенно адаптируясь к новой лиге и условиям. В свою очередь Криштиану Роналду перешёл в Аль-Наср ещё в январе 2023 года и с тех пор стал одним из самых заметных футболистов не только в клубе, но и во всём чемпионате Саудовской Аравии.

Возможность поиграть вместе с такой легендарной личностью, как Роналду, для любого футболиста является особым вызовом и мотивацией, поэтому ответ Миранчука оказался довольно ожидаемым.