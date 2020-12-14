00:33 ()
Севилья - Овьедо 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 15:00
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
14 Декабря 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Севилья
Овьедо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Овьедо, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Овьедо
Овьедо
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
32ИспаниязщАндрес Кастрин
36Испаниязщ Осо
2ИспаниязщХосе Анхель Кармона
6СербиязщНеманья Гудель
15ПортугалиязщФабиу Кардозу
18ФранцияпзЛюсьен Агуме
19ФранцияпзБатиста Менди
20ШвейцарияпзДжибриль Соу
9НигериянпАкор Адамс
10ЧилинпАлексис Санчес
13ИспанияврАарон Эскандель
22ИспаниязщНачо Видаль
4ИспаниязщДавид Костас
16АнголазщДавид Карму
3НигерзщРахим Альхассан
11АргентинапзСантьяго Коломбатто
20БельгияпзЛеандер Дендонкер
5ИспанияпзАльберто Рейна
7МарокконпИльяс Шаир
23ВенесуэланпХосе Саломон Рондон
10ФранциянпХессем Хассан
Главные тренеры
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
СербияВелько Паунович
История личных встреч
07.12.2025Испания — Примера15-й тур1 : 1Севилья
04.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 2Севилья
30.11.2025Испания — Примера14-й турСевилья0 : 2
24.11.2025Испания — Примера13-й тур2 : 1Севилья
08.11.2025Испания — Примера12-й турСевилья1 : 0
05.12.2025Испания — Примера15-й турОвьедо0 : 0
29.11.2025Испания — Примера14-й тур2 : 0Овьедо
23.11.2025Испания — Примера13-й турОвьедо0 : 0
09.11.2025Испания — Примера12-й тур1 : 0Овьедо
03.11.2025Испания — Примера11-й турОвьедо0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1640
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1734
5
Лига Европы
Эспаньол1527
6
Лига конференций
Бетис1524
7 Атлетик Б1623
8 Хетафе1520
9 Эльче1619
10 Сельта1519
11 Алавес1518
12 Мальорка1617
13 Севилья1517
14 Райо Вальекано1517
15 Реал Сосьедад1616
16 Осасуна1515
17 Жирона1615
18
Зона вылета
Валенсия1615
19
Зона вылета
Овьедо1510
20
Зона вылета
Леванте159

