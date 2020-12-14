Севилья - Овьедо 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 15:00
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
14 Декабря 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Овьедо, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Овьедо
Овьедо
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|32
|зщ
|Андрес Кастрин
|36
|зщ
|Осо
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|15
|зщ
|Фабиу Кардозу
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|19
|пз
|Батиста Менди
|20
|пз
|Джибриль Соу
|9
|нп
|Акор Адамс
|10
|нп
|Алексис Санчес
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|22
|зщ
|Начо Видаль
|4
|зщ
|Давид Костас
|16
|зщ
|Давид Карму
|3
|зщ
|Рахим Альхассан
|11
|пз
|Сантьяго Коломбатто
|20
|пз
|Леандер Дендонкер
|5
|пз
|Альберто Рейна
|7
|нп
|Ильяс Шаир
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
|10
|нп
|Хессем Хассан
Главные тренеры
|Матиас Хесус Алмейда
|Велько Паунович
История личных встреч
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|04.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|24.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|05.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 0
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 0
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Бетис
|15
|24
|7
|Атлетик Б
|16
|23
|8
|Хетафе
|15
|20
|9
|Эльче
|16
|19
|10
|Сельта
|15
|19
|11
|Алавес
|15
|18
|12
|Мальорка
|16
|17
|13
|Севилья
|15
|17
|14
|Райо Вальекано
|15
|17
|15
|Реал Сосьедад
|16
|16
|16
|Осасуна
|15
|15
|17
|Жирона
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|16
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|15
|9