Шахтёр - Эпицентр 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 18:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
14 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Эпицентр, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр
Эпицентр
Дунаевцы
Главные тренеры
|Арда Туран
История личных встреч
|03.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
|06.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|01.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 6
|08.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 3
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|23.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|07.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|16
|35
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|15
|32
| 3
Лига конференций
|Полесье
|16
|30
|4
|Кривбасс
|16
|26
|5
|Колос
|16
|25
|6
|Металлист 1925
|15
|24
|7
|Динамо К
|15
|23
|8
|Заря
|16
|23
|9
|Карпаты
|16
|19
|10
|Верес
|14
|18
|11
|Оболонь-Бровар
|16
|17
|12
|Рух В
|15
|16
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|16
|15
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|15
|14
| 15
Зона вылета
|Александрия
|16
|11
| 16
Зона вылета
|Полтава
|15
|9