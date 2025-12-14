00:36 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 декабря
Воскресенье 14 декабря
Свернуть список

Шахтёр - Эпицентр 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 18:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
14 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 16-й тур
Шахтёр
Эпицентр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Эпицентр, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Эпицентр
Дунаевцы
Главные тренеры
Турция Арда Туран
История личных встреч
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Эпицентр0 : 1Шахтёр
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 0 : 2Шахтёр
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 0 : 0Шахтёр
01.12.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Шахтёр2 : 2
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 1 : 2Шахтёр
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 0 : 6Шахтёр
08.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 0 : 3Эпицентр
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Эпицентр0 : 0
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 0 : 0Эпицентр
07.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Эпицентр1 : 2
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Эпицентр2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1635
2
Лига конференций
Шахтёр1532
3
Лига конференций
Полесье1630
4 Кривбасс1626
5 Колос1625
6 Металлист 19251524
7 Динамо К1523
8 Заря1623
9 Карпаты1619
10 Верес1418
11 Оболонь-Бровар1617
12 Рух В1516
13
Стыковая зона
Кудровка1615
14
Стыковая зона
Эпицентр1514
15
Зона вылета
Александрия1611
16
Зона вылета
Полтава159

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close