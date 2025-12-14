Арбелоа прокомментировал слухи о своем возможном назначении главным тренером «Реала»

Дата публикации: 14-12-2025 00:19

Главный тренер молодежной команды мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился мнением по поводу слухов о своем возможном назначении на пост наставника основной команды «сливочных».

«Правда ли, что я могу возглавить основной состав «Реала»? Нет, подобных обсуждений не было. Я возглавляю «Кастилью» и полностью сосредоточен на своей нынешней работе. Моё внимание - только к своим подопечным, будущим матчам и каждодневным тренировкам. Никаких других мыслей по поводу альтернативных должностей у меня нет», - приводит слова Арбелоа издание Marca.

Стоит отметить, что последние выступления «Реала» во всех турнирах складываются непросто - команда потерпела три поражения, трижды сыграла вничью и лишь дважды вышла победителем за последние восемь матчей. После 15 туров Ла Лиги мадридский клуб располагается на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков. Такие результаты вызывают обсуждения в прессе и среди болельщиков о том, возможны ли изменения в тренерском штабе. Однако Арбелоа пока не рассматривает переход в первую команду как актуальную перспективу и продолжает строить карьеру с молодежкой, развивая молодых футболистов для главной команды клуба.