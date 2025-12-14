00:33 ()
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 16:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
14 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Кристал Пэлас
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Манчестер Сити, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
17 Англия зщ Натаниэл Клайн
20 Англия пз Адам Уортон
18 Япония пз Даити Камада
3 Англия пз Тайрик Митчелл
7 Сенегал пз Исмаила Сарр
10 Испания нп Йереми Пино
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
33 Англия зщ Нико О'Райли
14 Испания пз Нико Гонсалес
20 Португалия пз Бернарду Силва
47 Англия пз Фил Фоден
11 Бельгия пз Жереми Доку
10 Франция нп Райан Шерки
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
17.05.2025 Кубок Англии Финал Кристал Пэлас1 : 0Манчестер Сити
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Манчестер Сити5 : 2Кристал Пэлас
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Кристал Пэлас2 : 2Манчестер Сити
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Кристал Пэлас2 : 4Манчестер Сити
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Манчестер Сити2 : 2Кристал Пэлас
11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Кристал Пэлас0 : 1Манчестер Сити
27.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити4 : 2Кристал Пэлас
14.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Кристал Пэлас0 : 0Манчестер Сити
30.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Манчестер Сити0 : 2Кристал Пэлас
01.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас0 : 2Манчестер Сити
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 0 : 3Кристал Пэлас
07.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Кристал Пэлас
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Кристал Пэлас
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Кристал Пэлас1 : 2
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 2 : 1Кристал Пэлас
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 1 : 2Манчестер Сити
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Манчестер Сити3 : 0
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 4 : 5Манчестер Сити
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити3 : 2
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Манчестер Сити0 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1533
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1531
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1530
4
Лига чемпионов
Челси1628
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1526
6 Ливерпуль1626
7 Манчестер Юнайтед1525
8 Эвертон1624
9 Брайтон энд Хоув Альбион1623
10 Сандерленд1523
11 Тоттенхэм Хотспур1522
12 Ньюкасл Юнайтед1522
13 Борнмут1520
14 Брентфорд1519
15 Фулхэм1517
16 Лидс Юнайтед1515
17 Ноттингем Форест1515
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1513
19
Зона вылета
Бёрнли1510
20
Зона вылета
Вулверхэмптон152

