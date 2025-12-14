Кристал Пэлас - Манчестер Сити 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 16:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
14 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Манчестер Сити, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|20
|пз
|Адам Уортон
|18
|пз
|Даити Камада
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|10
|нп
|Йереми Пино
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|пз
|Фил Фоден
|11
|пз
|Жереми Доку
|10
|нп
|Райан Шерки
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|17.05.2025
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 0
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|5 : 2
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 4
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 2
|14.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 5
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|15
|30
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|15
|26
|6
|Ливерпуль
|16
|26
|7
|Манчестер Юнайтед
|15
|25
|8
|Эвертон
|16
|24
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|23
|10
|Сандерленд
|15
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|22
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|22
|13
|Борнмут
|15
|20
|14
|Брентфорд
|15
|19
|15
|Фулхэм
|15
|17
|16
|Лидс Юнайтед
|15
|15
|17
|Ноттингем Форест
|15
|15
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|15
|2