ПСЖ обыграл «Метц» и вышел на первое место в Лиге 1

Дата публикации: 13-12-2025 23:56

В 16-м туре французской Лиги 1 состоялся яркий поединок между командами "Метц" и "ПСЖ". Матч прошёл на стадионе "Сен-Симфорьен" в городе Метц, Франция. Главным арбитром встречи выступал Ромен Лиссорг. В увлекательной и напряжённой борьбе гости из Парижа одержали победу с минимальным преимуществом в один мяч, результативно завершив игру со счётом 3:2 в свою пользу.

Счёт в этом противостоянии был открыт на 31-й минуте усилиями форварда "ПСЖ" Гонсалу Рамуша, который удачно реализовал возможность и вывел свою команду вперёд. Уже на 39-й минуте нападающий Кентен Нджанту удвоил преимущество гостей, казалось бы, обеспечив парижанам комфортное положение. Однако, ещё до перерыва, на последних минутах первого тайма, полузащитник "Метца" Жесси Деменге забил ответный мяч, сократив отставание в счёте.

Во втором тайме коллектив из Парижа продолжил демонстрировать активную игру в атаке. На 63-й минуте нападающий Дезире Дуэ забил третий гол в ворота хозяев поля, вновь увеличив разрыв в счёте. Однако "Метц" сумел навязать борьбу: на 81-й минуте встречи грузинский полузащитник Георгий Цитаишвили отличился, забив второй мяч, который значительно оживил интригу концовки матча.

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов отыграл весь матч и впервые в нынешнем сезоне пропустил мячи, защищая ворота столичного клуба. Его выступление не раз выручало команду, однако дважды он всё же оказался бессилен спасти свои ворота.

После этой встречи "ПСЖ" укрепил своё лидерство в турнирной таблице Лиги 1 - команда набрала 36 очков после 16 проведённых матчей и уверенно занимает первое место. В свою очередь "Метц", имея в копилке 11 очков, оказался на последнем, 18-м месте.

В следующем туре "Метц" сыграет на выезде против "Лорьяна" 4 января, а у "ПСЖ" в этот же день предстоит домашний поединок с "Парижем".

