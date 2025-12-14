Лион - Гавр 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 16:00
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
14 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Гавр, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Гавр
Гавр
|1
|вр
|Доминик Грейф
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|16
|зщ
|Абнер
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|10
|пз
|Павел Шульц
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|39
|пз
|Матис де Карвалью
|20
|нп
|Мартин Сатриано
|99
|вр
|Мори Дио
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|7
|пз
|Лоик Него
|8
|пз
|Ясин Кехта
|15
|пз
|Аюму Секо
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|11
|пз
|Годсон Кереме
|45
|пз
|Исса Сумаре
|70
|нп
|Мбвана Саматта
Главные тренеры
|Дидье Дигар
История личных встреч
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|4 : 2
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 4
|14.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|15.02.2009
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 1
|20.09.2008
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 0
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 6
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|15
|33
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Ренн
|16
|27
| 6
Лига конференций
|Лион
|15
|24
|7
|Монако
|15
|23
|8
|Страсбург
|15
|22
|9
|Анже
|16
|22
|10
|Тулуза
|15
|20
|11
|Брест
|16
|19
|12
|Ницца
|15
|17
|13
|Лорьян
|15
|17
|14
|Париж
|15
|16
|15
|Гавр
|15
|15
| 16
Стыковая зона
|Осер
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|16
|11
| 18
Зона вылета
|Метц
|15
|11