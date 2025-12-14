00:34 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 декабря
Воскресенье 14 декабря
Свернуть список

Лион - Гавр 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 16:00
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
14 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Лион
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Гавр, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Гавр
Гавр
1СловакияврДоминик Грейф
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
22АнголазщКлинтон Мата
33НидерландызщХанс Хатебур
16Бразилиязщ Абнер
23АнглияпзТайлер Мортон
10ЧехияпзПавел Шульц
8ФранцияпзКорентин Толиссо
39ФранцияпзМатис де Карвалью
20УругвайнпМартин Сатриано
99СенегалврМори Дио
93СенегалзщАруна Санганте
4ФранциязщГотье Льорис
18ФранциязщЯнис Зуауи
7ВенгрияпзЛоик Него
8МароккопзЯсин Кехта
15ЯпонияпзАюму Секо
14ФранцияпзРассул Ндиайе
11ФранцияпзГодсон Кереме
45СенегалпзИсса Сумаре
70ТанзаниянпМбвана Саматта
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
16.03.2025Франция — Лига 126-й турЛион4 : 2Гавр
20.10.2024Франция — Лига 18-й турГавр0 : 4Лион
14.01.2024Франция - Лига 118-й турГавр3 : 1Лион
17.09.2023Франция - Лига 15-й турЛион0 : 0Гавр
15.02.2009Франция - Лига 124-й турЛион3 : 1Гавр
20.09.2008Франция - Лига 16-й турГавр0 : 1Лион
11.12.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турЛион2 : 1
07.12.2025Франция — Лига 115-й тур1 : 0Лион
30.11.2025Франция — Лига 114-й турЛион3 : 0
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур0 : 6Лион
23.11.2025Франция — Лига 113-й тур0 : 0Лион
07.12.2025Франция — Лига 115-й турГавр0 : 0
30.11.2025Франция — Лига 114-й турГавр0 : 1
22.11.2025Франция — Лига 113-й тур3 : 0Гавр
08.11.2025Франция — Лига 112-й турГавр1 : 1
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур0 : 0Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1534
2
Лига чемпионов
ПСЖ1533
3
Лига чемпионов
Марсель1529
4
Лига чемпионов
Лилль1529
5
Лига Европы
Ренн1627
6
Лига конференций
Лион1524
7 Монако1523
8 Страсбург1522
9 Анже1622
10 Тулуза1520
11 Брест1619
12 Ницца1517
13 Лорьян1517
14 Париж1516
15 Гавр1515
16
Стыковая зона
Осер1512
17
Зона вылета
Нант1611
18
Зона вылета
Метц1511

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close