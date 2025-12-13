«Барселона» обыграла «Осасуну» в 16-м туре Ла Лиги

Дата публикации: 13-12-2025 23:57

В 16-м туре испанской Ла Лиги состоялся интереснейший матч между «Барселоной» и «Осасуной». Игра прошла на арене «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне, где у домашних трибун было отличное настроение на протяжении большинства встречи. Главный судья Адриан Кордеро Вега следил за порядком на поле. В этой игре хозяева одержали уверенную победу с результатом 2:0.

Счет в матче открыл полузащитник «Барселоны» Рафинья, поразив ворота соперника на 70-й минуте. Спустя всего 16 минут, на 86-й, он снова отличился, оформив дубль и тем самым закрепив итоговый результат на табло - 2:0 в пользу каталонского клуба. Болельщики увидели отличную игру своей команды, которая по праву праздновала победу.

После прошедшего тура у «Барселоны» стало 43 очка по итогам 17 встреч, что позволяет команде находиться на первом месте турнирной таблицы чемпионата Испании. В то время как «Осасуна», имея в активе 15 очков после 16 сыгранных туров, расположилась на 16-й позиции.

В 17-м туре «Барселона» отправится в гости к «Вильярреалу» 21 декабря, а «Осасуна» сыграет домашний матч против «Алавеса» накануне, 20 декабря.