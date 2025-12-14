00:36 ()
Полтава - Рух 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 13:00
14 Декабря 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 16-й тур
Полтава
Рух В

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полтава - Рух В, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полтава
Полтава
Рух В
Винники
История личных встреч
01.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Рух В2 : 1Полтава
19.05.2018 Украина - Первая лига 34-й тур Рух В1 : 0Полтава
15.10.2017 Украина - Первая лига 17-й тур Полтава1 : 0Рух В
08.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Полтава0 : 3
01.12.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 1 : 2Полтава
21.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Полтава0 : 2
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 7 : 1Полтава
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 2 : 2Полтава
07.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Рух В1 : 0
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Рух В
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Рух В4 : 2
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Рух В
02.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 1 : 0Рух В
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1635
2
Лига конференций
Шахтёр1532
3
Лига конференций
Полесье1630
4 Кривбасс1626
5 Колос1625
6 Металлист 19251524
7 Динамо К1523
8 Заря1623
9 Карпаты1619
10 Верес1418
11 Оболонь-Бровар1617
12 Рух В1516
13
Стыковая зона
Кудровка1615
14
Стыковая зона
Эпицентр1514
15
Зона вылета
Александрия1611
16
Зона вылета
Полтава159

