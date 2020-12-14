00:34 ()
Суббота 13 декабря
Воскресенье 14 декабря
Дженоа - Интер М 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 19:00
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
14 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Дженоа
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Интер М, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Интер М
Милан
1ИталияврНикола Леали
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
34ДаниязщСебастьян Отоа
22МексиказщХоан Васкес
15АнглиязщБрук Нортон-Каффи
3ИспаниязщАарон Мартин
17УкраинапзРуслан Малиновский
2НорвегияпзМортен Торсбю
32ДанияпзМортен Френнруп
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
9ПортугалиянпВитор Оливейра
1ШвейцарияврЯн Зоммер
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
95ИталиязщАлессандро Бастони
32ИталиязщФедерико Димарко
31ГерманиязщЯнн Биссекк
23ИталияпзНиколо Барелла
8ХорватияпзПетар Сучич
7ПольшапзПётр Зелиньски
17ФранцияпзАнди Диуф
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
14ФранциянпАнж-Йоан Бонни
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
РумынияКристиан Киву
История личных встреч
22.02.2025Италия — Серия А26-й турИнтер М1 : 0Дженоа
17.08.2024Италия — Серия А1-й турДженоа2 : 2Интер М
04.03.2024Италия - Серия А27-й турИнтер М2 : 1Дженоа
29.12.2023Италия - Серия А18-й турДженоа1 : 1Интер М
25.02.2022Италия - Серия А27-й турДженоа0 : 0Интер М
21.08.2021Италия - Серия А1-й турИнтер М4 : 0Дженоа
28.02.2021Италия - Серия А24-й турИнтер М3 : 0Дженоа
24.10.2020Италия - Серия А5-й турДженоа0 : 2Интер М
25.07.2020Италия - Серия А36-й турДженоа0 : 3Интер М
21.12.2019Италия - Серия А17-й турИнтер М4 : 0Дженоа
08.12.2025Италия — Серия А14-й тур1 : 2Дженоа
03.12.2025Кубок Италии1/8 финала4 : 0Дженоа
29.11.2025Италия — Серия А13-й турДженоа2 : 1
22.11.2025Италия — Серия А12-й тур3 : 3Дженоа
09.11.2025Италия — Серия А11-й турДженоа2 : 2
09.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турИнтер М0 : 1
06.12.2025Италия — Серия А14-й турИнтер М4 : 0
03.12.2025Кубок Италии1/8 финалаИнтер М5 : 1
30.11.2025Италия — Серия А13-й тур0 : 2Интер М
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 1Интер М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан1431
2
Лига чемпионов
Наполи1431
3
Лига чемпионов
Интер М1430
4
Лига чемпионов
Рома1427
5
Лига Европы
Болонья1425
6
Лига конференций
Комо1424
7 Ювентус1423
8 Лацио1522
9 Кремонезе1520
10 Сассуоло1420
11 Удинезе1418
12 Торино1517
13 Аталанта1416
14 Лечче1516
15 Кальяри1414
16 Дженоа1414
17 Парма1514
18
Зона вылета
Пиза1510
19
Зона вылета
Верона149
20
Зона вылета
Фиорентина146

Отзывы и комментарии к матчу

