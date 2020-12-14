Дженоа - Интер М 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 19:00
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
14 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Интер М, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Интер М
Милан
|1
|вр
|Никола Леали
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|34
|зщ
|Себастьян Отоа
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|9
|нп
|Витор Оливейра
|1
|вр
|Ян Зоммер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|23
|пз
|Николо Барелла
|8
|пз
|Петар Сучич
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|17
|пз
|Анди Диуф
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Кристиан Киву
История личных встреч
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|04.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|29.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|25.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|3 : 0
|24.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|25.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 3
|21.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|4 : 0
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|4 : 0
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|5 : 1
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|14
|31
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|30
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|14
|25
| 6
Лига конференций
|Комо
|14
|24
|7
|Ювентус
|14
|23
|8
|Лацио
|15
|22
|9
|Кремонезе
|15
|20
|10
|Сассуоло
|14
|20
|11
|Удинезе
|14
|18
|12
|Торино
|15
|17
|13
|Аталанта
|14
|16
|14
|Лечче
|15
|16
|15
|Кальяри
|14
|14
|16
|Дженоа
|14
|14
|17
|Парма
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Пиза
|15
|10
| 19
Зона вылета
|Верона
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|14
|6