Поль Погба не включён в состав "Монако" на Лигу чемпионов

Дата публикации: 05-02-2026 12:58

Поль Погба, полузащитник клуба "Монако", не включён в заявку команды на участие в Лиге чемпионов УЕФА. Это решение связано с текущим состоянием здоровья футболиста.

По информации издания RMC Sport, руководство клуба приняло такое решение, учитывая физическую форму игрока. Медицинская команда "Монако" продолжает внимательно следить за состоянием Погба и ищет оптимальные пути для его восстановления.

Директор по спортивным вопросам Тьяго Скуро прокомментировал ситуацию: "Вся команда медиков сосредоточена на поиске наилучшего решения. Мы тщательно анализируем процесс восстановления, чтобы выяснить все детали. Как и в случае с любой травмой, сначала необходимо вернуть игрока на поле, а затем он сможет постепенно вернуться к полноценным тренировкам для восстановления формы. Точной даты возобновления тренировок пока назвать невозможно."

Поль Погба присоединился к "Монако" летом 2025 года, перейдя в клуб в статусе свободного агента после окончания дисквалификации, связанной с нарушением антидопинговых правил. В текущем сезоне он успел сыграть три встречи в рамках чемпионата Франции, однако ещё не смог записать на свой счёт результативных действий.

Ситуация с Погба вызывает большое внимание, учитывая его статус одного из ключевых игроков команды и его потенциал. Руководство "Монако" настроено оптимистично и намерено приложить максимум средств для полноценного возвращения футболиста на поле. Этот процесс требует времени и терпения, но клуб рассчитывает, что Погба скоро вернётся в состав и поможет команде в достижении спортивных целей как в национальном чемпионате, так и на европейской арене.