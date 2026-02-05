Шовковский впервые раскрыл подробности своего ухода с поста тренера Динамо

Дата публикации: 05-02-2026 13:04

Легендарный вратарь киевского Динамо Александр Шовковский поделился, продолжает ли он следить за выступлениями «бело-синих» после того, как покинул пост главного тренера команды.

— Вы продолжаете интересоваться судьбой своего родного Динамо?

— Да, конечно. Я смотрел последние контрольные матчи, правда, не все полностью, но внимательно отслеживал ход событий и результаты: 0:0, 8:1, 0:1. В курсе всех новостей команды.

— Замечаете ли новые изменения в игре и составе команды?

— Мне трудно говорить с объективной стороны, ведь я уже не в статусе тренера.

— Чувствуете ли вы какую-либо обиду на клуб? Удалось ли разойтись на доброй ноте?

— Нет никаких обид. В таких клубах, как Динамо Киев, всегда главным критерием остаётся результат. Все решения принимаются исходя из этого — что есть, то есть.

— Поддерживаете ли вы отношения с бывшими игроками Динамо, которые были под вашим руководством?

— Да, мы остаёмся на связи и время от времени общаемся, — отметил Шовковский.