Телстар - Гоу Эхед Иглс 05 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 05 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Мелвин Бул
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|4 : 2
|13.02.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|24-й тур
|1 : 0
|10.11.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 2
|17.11.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|15-й тур
|0 : 2
|01.04.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|32-й тур
|2 : 3
|04.11.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|12-й тур
|2 : 1
|16.03.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 1
|03.11.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|12-й тур
|3 : 1
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|4 : 1
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 1
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 2
|14.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 3
|11.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 3
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 0
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 1
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 2
|14.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 2 2 : 1
|04.02
| Телстар
Гоу Эхед Иглс
|05.02