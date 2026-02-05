04:43 ()
Свернуть список

Телстар - Гоу Эхед Иглс 05 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-02-2026 21:00
05 Февраля 2026 года в 22:00 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1/4 финала
Телстар
Гоу Эхед Иглс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 05 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телстар
Велзен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Главные тренеры
Нидерланды Мелвин Бул
История личных встреч
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Телстар4 : 2Гоу Эхед Иглс
13.02.2021 Нидерланды - Первый дивизион 24-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0Телстар
10.11.2020 Нидерланды - Первый дивизион 11-й тур Телстар1 : 2Гоу Эхед Иглс
17.11.2019 Нидерланды - Первый дивизион 15-й тур Телстар0 : 2Гоу Эхед Иглс
01.04.2019 Нидерланды - Первый дивизион 32-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 3Телстар
04.11.2018 Нидерланды - Первый дивизион 12-й тур Телстар2 : 1Гоу Эхед Иглс
16.03.2018 Нидерланды - Первый дивизион 30-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Телстар
03.11.2017 Нидерланды - Первый дивизион 12-й тур Телстар3 : 1Гоу Эхед Иглс
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 4 : 1Телстар
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Телстар0 : 1
17.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 2 : 2Телстар
14.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала 1 : 3Телстар
11.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Телстар2 : 3
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 1Гоу Эхед Иглс
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 0
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 3 : 1Гоу Эхед Иглс
17.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 2 : 2Гоу Эхед Иглс
14.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала Гоу Эхед Иглс2 : 2 2 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
Ден Босх
АДО Ден Хааг
3 : 3 5 : 4
Гемерт
Фортуна
0 : 1
ГВВВ
Де Графсхап
4 : 2
Харденберг
Осс
0 : 2
Хогевен
Эммен
1 : 0
Хелмонд Спорт
ПЕК Зволле
1 : 4
Спарта Нейкерк
Алмере Сити
0 : 2
Катвейк
Витесс
1 : 1 4 : 3
Капелле
Рода
1 : 5
ВВВ-Венло
Херенвен
0 : 3
Квик Бойс
Волендам
1 : 2
ХСК '21
Конинклейке
3 : 0
Генемёйден
Халстерен
1 : 0
ХСВ Хук
Эйндховен
3 : 2 ДВ
НАК Бреда
Хераклес
1 : 4
Лиссе
Телстар
0 : 5
Валвейк
Камбюр
3 : 2
Эксельсиор Масслёйс
Эксельсиор
1 : 0 ДВ
Рейнсбургсе Бойз
НЕК Неймеген
2 : 3
Эмдейк
АФК
1 : 2
Спарта
Гронинген
5 : 2
Спакенбург
ДОВО
5 : 1
Виллем II
Дордрехт
7 : 0
Де Трефферс
МВВ Маастрихт
3 : 1
Спортлуст'46
Барендрехт
0 : 0 4 : 3
Рохда Ралте
Твенте
1 : 4
1/16 финала
ПЕК Зволле
АЗ Алкмар
1 : 3
Хераклес
Хогевен
4 : 1
АФК
НЕК Неймеген
1 : 3
ХСВ Хук
Телстар
1 : 4
Ден Босх
Катвейк
2 : 1
ПСВ Эйндховен
ГВВВ
3 : 0
Эксельсиор Масслёйс
Аякс
2 : 7
Осс
Утрехт
0 : 2
Рода
Гоу Эхед Иглс
1 : 1 1 : 3
Фортуна
Алмере Сити
2 : 3
Фейеноорд
Херенвен
2 : 3
Спакенбург
Твенте
3 : 6
Спортлуст'46
Де Трефферс
0 : 1
ХСК '21
Валвейк
0 : 9
Волендам
Генемёйден
2 : 0 ДВ
Виллем II
Спарта
1 : 5
1/8 финала
Утрехт
Твенте
1 : 2
Ден Босх
ПСВ Эйндховен
1 : 4
Алмере Сити
Телстар
1 : 3
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
2 : 2 2 : 1
АЗ Алкмар
Аякс
6 : 0
Херенвен
Валвейк
3 : 1
Спарта
Волендам
1 : 2
Де Трефферс
НЕК Неймеген
1 : 2
1/4 финала
АЗ Алкмар
Твенте
2 : 1 ДВ
НЕК Неймеген
Волендам
1 : 0
ПСВ Эйндховен
Херенвен
04.02
Телстар
Гоу Эхед Иглс
05.02

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close