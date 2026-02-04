16:42 ()
Манчестер Сити - Ньюкасл 04 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-02-2026 22:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
04 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/2 финала. 2-й матч
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 04 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Англия Эдди Хау
История личных встреч
13.01.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Ньюкасл Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Манчестер Сити
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Манчестер Сити4 : 0Ньюкасл Юнайтед
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Манчестер Сити
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3Манчестер Сити
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Сити
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити1 : 0Ньюкасл Юнайтед
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 3Манчестер Сити
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 2 : 2Манчестер Сити
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Манчестер Сити2 : 0
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Манчестер Сити2 : 0
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 3 : 1Манчестер Сити
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 2 : 0Манчестер Сити
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 4 : 1Ньюкасл Юнайтед
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 1Ньюкасл Юнайтед
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
18.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед
0'
Трансферное окно в топ-5 европейских лигах – всё! Бумаги оформлены, контракты – годичные и не только – согласованы. Кто-то из новичков уже играет и приносит пользу, кому-то дебютировать только предстоит.Шикарная работа «Ман Сити», внезапный выход «Атлетико», тонны новостей в Италии Большие итоги трансферного окна в Европе. Разбор главных сделок топ-5 лиг 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча полуфинала Кубка английской лиги: «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Манчестер Сити» — 2:0.
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Барнет
Ньюпорт Каунти
2 : 2 2 : 4
Аккрингтон Стэнли
Олдхэм Атлетик
3 : 1
1-й раунд
Суонси Сити
Кроули Таун
3 : 1
Барроу
Престон Норт Энд
0 : 1
Ньюпорт Каунти
Миллуолл
0 : 1
Мидлсбро
Донкастер Роверс
0 : 4
Стокпорт Каунти
Кру Александра
3 : 1
Честерфилд
Мэнсфилд Таун
0 : 2
Рексем
Халл Сити
3 : 3 5 : 3
Гиллингем
Уимблдон
1 : 1 2 : 4
Аккрингтон Стэнли
Питерборо Юнайтед
2 : 1
Бристоль Сити
Милтон-Кинс Донс
2 : 0
Харрогейт Таун
Линкольн Сити
1 : 3
Вест Бромвич Альбион
Дерби Каунти
1 : 1 2 : 3
Блэкпул
Порт Вейл
0 : 1
Гримсби Таун
Шрусбери Таун
3 : 1
Блэкберн Роверс
Брэдфорд Сити
1 : 2
Солфорд Сити
Ротерхэм Юнайтед
0 : 0 2 : 3
Сток Сити
Уолсолл
0 : 0 4 : 3
Портсмут
Рединг
1 : 2
Чарльтон Атлетик
Стивенидж
3 : 1
Оксфорд Юнайтед
Колчестер Юнайтед
1 : 0
Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Кардифф Сити
Суиндон Таун
2 : 1
Нортгемптон Таун
Саутгемптон
0 : 1
Уотфорд
Норвич Сити
1 : 2
Лейтон Ориент
Уиком Уондерерс
0 : 1
Ковентри Сити
Лутон Таун
1 : 0
Уиган Атлетик
Ноттс Каунти
1 : 0
Бристоль Роверс
Кембридж Юнайтед
0 : 2
Бромли
Ипсвич Таун
1 : 1 5 : 4
Болтон Уондерерс
Шеффилд Уэнсдей
3 : 3 2 : 4
Барнсли
Флитвуд Таун
2 : 2 5 : 4
Хаддерсфилд Таун
Лестер Сити
2 : 2 3 : 2
Челтнем Таун
Эксетер Сити
2 : 0
Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Транмир Роверс
Бёртон Альбион
1 : 1 4 : 5
2-й раунд
Рединг
Уимблдон
2 : 1
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
3 : 2
Кембридж Юнайтед
Чарльтон Атлетик
3 : 1
Кардифф Сити
Челтнем Таун
3 : 0
Престон Норт Энд
Рексем
2 : 3
Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
0 : 2
Борнмут
Брентфорд
0 : 2
Норвич Сити
Саутгемптон
0 : 3
Бромли
Уиком Уондерерс
1 : 1 4 : 5
Суонси Сити
Плимут Аргайл
1 : 1 5 : 3
Сток Сити
Брэдфорд Сити
0 : 3
Бёрнли
Дерби Каунти
2 : 1
Уиган Атлетик
Стокпорт Каунти
1 : 0
Бёртон Альбион
Линкольн Сити
0 : 1
Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
1 : 1 5 : 6
Бирмингем Сити
Порт Вейл
0 : 1
Барнсли
Ротерхэм Юнайтед
2 : 1
Миллуолл
Ковентри Сити
2 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Лидс Юнайтед
1 : 1 3 : 0
Эвертон
Мэнсфилд Таун
2 : 0
Фулхэм
Бристоль Сити
2 : 0
Оксфорд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 6
Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед
2 : 2 12 : 11
1/16 финала
Шеффилд Уэнсдей
Гримсби Таун
0 : 1
Кристал Пэлас
Миллуолл
1 : 1 4 : 2
Брентфорд
Астон Вилла
1 : 1 4 : 2
Суонси Сити
Ноттингем Форест
3 : 2
Бёрнли
Кардифф Сити
1 : 2
Уиган Атлетик
Уиком Уондерерс
0 : 2
Рексем
Рединг
2 : 0
Барнсли
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 6
Вулверхэмптон
Эвертон
2 : 0
Фулхэм
Кембридж Юнайтед
1 : 0
Линкольн Сити
Челси
1 : 2
Ливерпуль
Саутгемптон
2 : 1
Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Брэдфорд Сити
4 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Донкастер Роверс
3 : 0
Порт Вейл
Арсенал
0 : 2
1/8 финала
Гримсби Таун
Брентфорд
0 : 5
Уиком Уондерерс
Фулхэм
1 : 1 4 : 5
Рексем
Кардифф Сити
1 : 2
Суонси Сити
Манчестер Сити
1 : 3
Ливерпуль
Кристал Пэлас
0 : 3
Арсенал
Брайтон энд Хоув Альбион
2 : 0
Вулверхэмптон
Челси
3 : 4
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
2 : 0
1/4 финала
Кардифф Сити
Челси
1 : 3
Манчестер Сити
Брентфорд
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
2 : 1
Арсенал
Кристал Пэлас
1 : 1 8 : 7
1/2 финала
Команда12
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
0 : 2 04.02
Команда12
Челси
Арсенал
2 : 3 03.02
Финал
SF1
SF2
22.03

