Дата публикации: 04-02-2026 02:05

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик недавно прокомментировал ситуацию, которая возникла во время его онлайн-игры в Counter-Strike 2 с польским геймером. Не так давно футболист получил блокировку аккаунта на четыре недели после спора, в котором Мудрик упомянул Волынь. Игрок был оштрафован системой игры за якобы неподобающее поведение в чате во время командной матча.

Мудрик поделился своим мнением по этому поводу, подчеркнув, что его позиция остаётся ясной и однозначной. Он поблагодарил тех поляков, которые искренне поддерживают Украину и украинцев, особенно в это сложное время. Однако, по словам футболиста, в процессе общения с некоторыми польскими игроками, особенно во время матча в CS, он часто сталкивается с явным неуважением. Мудрик отметил, что даже простое стремление к конструктивной коммуникации для успеха команды зачастую встречает грубость и пренебрежение со стороны оппонентов.

Он также рассказал, что ему неоднократно приходилось слышать оскорбления в адрес своих друзей со стороны польских геймеров, и всё это, по его словам, происходит без всякой причины. Вместе с тем, Мудрик подчеркнул, что после подобных случаев сложно ожидать появления симпатии или дружеских чувств к польским игрокам в такой игровой атмосфере. Особенно возмущает футболиста тот факт, что на любые напоминания об исторических событиях поляки реагируют крайне остро и болезненно, хотя сами иногда провоцируют, начиная с провокационных фраз вроде "Слава России".

Михаил Мудрик отметил, что уважение и взаимопонимание между представителями разных стран очень важны даже в виртуальном пространстве, особенно сейчас, когда реальные военные события находят отражение даже в онлайн-играх и влияют на межличностные отношения. Футболист призвал всех задуматься о собственном поведении и стараться проявлять больше терпимости и уважения, чтобы даже в играх сохранять человечность и сострадание.