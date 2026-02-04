Хольштайн - Штутгарт 04 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Штутгарт, которое состоится 04 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|13
|зщ
|Иван Некич
|26
|зщ
|Давид Зец
|47
|зщ
|Джон Толкин
|6
|пз
|Марко Ивезич
|8
|пз
|Умут Тохумджу
|28
|пз
|Йонас Мефферт
|7
|пз
|Стивен Скрыбски
|16
|нп
|Анду Келати
|20
|нп
|Адриан Капралик
|18
|нп
|Алдин Якупович
|33
|вр
|Александр Нюбель
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Йефф Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|Марцель Рапп
|Себастьян Хёнес
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|24.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
|20.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|08.08.2015
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|31.01.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|23.01.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|18.01.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 0
|20.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|13.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|3 : 3
|01.02.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 2
|25.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|18.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
| Саарбрюккен
Магдебург
|1 : 3
| Зонненхоф Гроссаспах
Байер
|0 : 4
| Гютерсло
Унион
|0 : 5
| Арминия
Вердер
|1 : 0
| Пирмазенс
Гамбург
|1 : 2 ДВ
| Динамо Б
Бохум
|1 : 3 ДВ
| Балингер
Хайденхайм
|0 : 5
| Ганза Р
Хоффенхайм
|0 : 4
| Зандхаузен
РБ Лейпциг
|2 : 4
| Хемелинген
Вольфсбург
|0 : 9
| Иллертиссен
Нюрнберг
|3 : 3 6 : 5
| Айнтрахт Н
Санкт-Паули
|0 : 0 2 : 3
| Шпортфройнде
Фрайбург
|0 : 2
| Энерги
Ганновер-96
|1 : 0
| Любек
Дармштадт 98
|1 : 2
| Виктория 1904
Падерборн 07
|1 : 3
| Энгерс 07
Айнтрахт Ф
|0 : 5
| Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
|0 : 7
| Локомотив Лейпциг
Шальке-04
|0 : 1 ДВ
| Мойзельвиц
Карлсруэ
|0 : 5
| Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
|0 : 2
| Атлас Д
Боруссия М
|2 : 3
| Ян
Кёльн
|1 : 2
| Хомбург
Хольштайн
|0 : 2
| Галлешер
Аугсбург
|0 : 2
| Ульм 1846
Эльверсберг
|0 : 1
| Пройссен Мюнстер
Герта
|0 : 0 3 : 5
| Швайнфурт 05
Фортуна
|2 : 4
| Динамо Др
Майнц
|0 : 1
| Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
|0 : 1
| Айнтрахт Б
Штутгарт
|4 : 4 7 : 8
| Веен
Бавария
|2 : 3
| Вольфсбург
Хольштайн
|0 : 1
| Герта
Эльверсберг
|3 : 0
| Айнтрахт Ф
Боруссия Д
|1 : 1 2 : 4
| Хайденхайм
Гамбург
|0 : 1
| Санкт-Паули
Хоффенхайм
|2 : 2 8 : 7
| Аугсбург
Бохум
|0 : 1
| Энерги
РБ Лейпциг
|1 : 4
| Боруссия М
Карлсруэ
|3 : 1
| Падерборн 07
Байер
|2 : 4 ДВ
| Майнц
Штутгарт
|0 : 2
| Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
|0 : 1
| Иллертиссен
Магдебург
|0 : 3
| Кёльн
Бавария
|1 : 4
| Фортуна
Фрайбург
|1 : 3
| Унион
Арминия
|2 : 1 ДВ
| Дармштадт 98
Шальке-04
|4 : 0
| Боруссия М
Санкт-Паули
|1 : 2
| Герта
Кайзерслаутерн
|6 : 1
| РБ Лейпциг
Магдебург
|3 : 1
| Боруссия Д
Байер
|0 : 1
| Фрайбург
Дармштадт 98
|2 : 0
| Бохум
Штутгарт
|0 : 2
| Унион
Бавария
|2 : 3
| Гамбург
Хольштайн
|1 : 1 2 : 4
| Байер
Санкт-Паули
|03.02
| Хольштайн
Штутгарт
|04.02
| Герта
Фрайбург
|10.02
| Бавария
РБ Лейпциг
|11.02