Хольштайн - Штутгарт 04 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-02-2026 21:45
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
04 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/4 финала
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Хольштайн
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
Хольштайн
Киль
Штутгарт
Штутгарт
1 Германия вр Тимон Вайнер
13 Хорватия зщ Иван Некич
26 Словения зщ Давид Зец
47 США зщ Джон Толкин
6 Сербия пз Марко Ивезич
8 Германия пз Умут Тохумджу
28 Германия пз Йонас Мефферт
7 Германия пз Стивен Скрыбски
16 Германия нп Анду Келати
20 Словакия нп Адриан Капралик
18 Словения нп Алдин Якупович
33 Германия вр Александр Нюбель
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
29 Германия зщ Финн Ельч
24 Германия зщ Йефф Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
26 Германия нп Дениз Ундав
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
18 Германия нп Джейми Левелинг
Главные тренеры
Германия Марцель Рапп
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Хольштайн2 : 2Штутгарт
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Штутгарт2 : 1Хольштайн
24.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Хольштайн3 : 2Штутгарт
20.10.2019 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Штутгарт0 : 1Хольштайн
08.08.2015 Кубок Германии 1-й раунд Хольштайн1 : 2Штутгарт
31.01.2026 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Хольштайн1 : 2
23.01.2026 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 2Хольштайн
18.01.2026 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Хольштайн2 : 0
20.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Хольштайн2 : 1
13.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 3 : 3Хольштайн
01.02.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур Штутгарт1 : 0
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Штутгарт3 : 2
25.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур 0 : 3Штутгарт
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 2 : 0Штутгарт
18.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур Штутгарт1 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
Саарбрюккен
Магдебург
1 : 3
Зонненхоф Гроссаспах
Байер
0 : 4
Гютерсло
Унион
0 : 5
Арминия
Вердер
1 : 0
Пирмазенс
Гамбург
1 : 2 ДВ
Динамо Б
Бохум
1 : 3 ДВ
Балингер
Хайденхайм
0 : 5
Ганза Р
Хоффенхайм
0 : 4
Зандхаузен
РБ Лейпциг
2 : 4
Хемелинген
Вольфсбург
0 : 9
Иллертиссен
Нюрнберг
3 : 3 6 : 5
Айнтрахт Н
Санкт-Паули
0 : 0 2 : 3
Шпортфройнде
Фрайбург
0 : 2
Энерги
Ганновер-96
1 : 0
Любек
Дармштадт 98
1 : 2
Виктория 1904
Падерборн 07
1 : 3
Энгерс 07
Айнтрахт Ф
0 : 5
Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
0 : 7
Локомотив Лейпциг
Шальке-04
0 : 1 ДВ
Мойзельвиц
Карлсруэ
0 : 5
Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
0 : 2
Атлас Д
Боруссия М
2 : 3
Ян
Кёльн
1 : 2
Хомбург
Хольштайн
0 : 2
Галлешер
Аугсбург
0 : 2
Ульм 1846
Эльверсберг
0 : 1
Пройссен Мюнстер
Герта
0 : 0 3 : 5
Швайнфурт 05
Фортуна
2 : 4
Динамо Др
Майнц
0 : 1
Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
0 : 1
Айнтрахт Б
Штутгарт
4 : 4 7 : 8
Веен
Бавария
2 : 3
1/16 финала
Вольфсбург
Хольштайн
0 : 1
Герта
Эльверсберг
3 : 0
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
1 : 1 2 : 4
Хайденхайм
Гамбург
0 : 1
Санкт-Паули
Хоффенхайм
2 : 2 8 : 7
Аугсбург
Бохум
0 : 1
Энерги
РБ Лейпциг
1 : 4
Боруссия М
Карлсруэ
3 : 1
Падерборн 07
Байер
2 : 4 ДВ
Майнц
Штутгарт
0 : 2
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
0 : 1
Иллертиссен
Магдебург
0 : 3
Кёльн
Бавария
1 : 4
Фортуна
Фрайбург
1 : 3
Унион
Арминия
2 : 1 ДВ
Дармштадт 98
Шальке-04
4 : 0
1/8 финала
Боруссия М
Санкт-Паули
1 : 2
Герта
Кайзерслаутерн
6 : 1
РБ Лейпциг
Магдебург
3 : 1
Боруссия Д
Байер
0 : 1
Фрайбург
Дармштадт 98
2 : 0
Бохум
Штутгарт
0 : 2
Унион
Бавария
2 : 3
Гамбург
Хольштайн
1 : 1 2 : 4
1/4 финала
Байер
Санкт-Паули
03.02
Хольштайн
Штутгарт
04.02
Герта
Фрайбург
10.02
Бавария
РБ Лейпциг
11.02

