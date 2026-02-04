Маласия раздражён на «Манчестер Юнайтед» из-за несостоявшегося трансфера в другую команду

Дата публикации: 04-02-2026 02:04

Левый защитник Манчестер Юнайтед Тирелл Маласиа оказался в сложной эмоциональной ситуации после того, как клуб неожиданно отменил его медицинское обследование перед возможным трансфером в один из турецких клубов во время зимнего трансферного окна. Как сообщает издание Daily Mail, руководство Манчестер Юнайтед позвонило футболисту, чтобы сообщить об отмене медосмотра, что стало для него неприятным сюрпризом. Маласиа был расстроен этим решением, ведь он надеялся получить больше игровой практики, поменяв команду.

По информации источников, Манчестер Юнайтед не хотел создавать впечатление, что клуб находится в конфликте с игроками, особенно после этой истории с Маласиа. Руководство подчеркнуло, что никаких формальных соглашений или договорённостей с неназванным турецким клубом не было достигнуто, и Манкунианцы не планировали отправлять 26-летнего защитника на медосмотр или в другую страну на переговоры. Клуб стремится сохранять репутацию организации, которая корректно взаимодействует со своими игроками и партнёрами.

В текущем сезоне Тирелл Маласиа вышел на поле всего один раз в составе основной команды Манчестер Юнайтед, что свидетельствует о недостатке игровой практики. Его действующий контракт с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2026 года. По оценке сайта Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сегодня составляет порядка € 5 млн. Как ожидается, ситуация вокруг Маласиа будет внимательно отслеживаться не только болельщиками, но и представителями других клубов, ведь интерес к нему сохраняется.