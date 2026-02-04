Кристиан Ромеро уйдет из «Тоттенхэма» этим летом

Дата публикации: 04-02-2026 02:03

Защитник и капитан "Тоттенхэм Хотспур" Кристиан Ромеро может покинуть клуб уже этим летом. Об этом сообщил аргентинский журналист Гастон Эдул на своей странице в социальной сети X. По его информации, интерес к футболисту проявляют как минимум один из клубов испанской Ла Лиги, а также представители еще одного крупного европейского чемпионата. Летом прошлого года Ромеро также находился в сфере интересов других команд, и "шпоры" даже были близки к тому, чтобы получить официальное предложение по трансферу, однако переход тогда не состоялся.

Кристиан Ромеро - воспитанник аргентинского "Бельграно". В его профессиональной карьере значатся выступления за итальянские клубы "Дженоа", "Ювентус" и "Аталанта". С 2021 года защитник защищает цвета лондонского "Тоттенхэма". За проведенное в составе "шпор" время аргентинец сыграл 151 матч, отметился 13 забитыми мячами и сделал семь результативных передач. Контракт Кристиана Ромеро с "Тоттенхэмом" действует вплоть до лета 2029 года, но, как отмечают СМИ, не исключено, что уже в ближайшее трансферное окно футболист сменит клубную прописку.