Ягеллония - ГКС Катовице 04 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-02-2026 21:30
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
04 Февраля 2026 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Ягеллония
ГКС Катовице

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - ГКС Катовице, которое состоится 04 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток
ГКС Катовице
Катовице
50 Польша вр Славомир Абрамович
13 Португалия зщ Бернарду Витал
70 Франция зщ Анди Пельмар
27 Польша зщ Бартломей Вдовик
7 Испания зщ Алехандро Посо
15 Польша пз Норберт Войтушек
6 Польша пз Тарас Романчук
86 Польша пз Бартош Мазурек
11 Испания пз Хесус Имас
72 Польша пз Камиль Юзвяк
9 Греция нп Димитрис Раллис
12 Польша вр Рафал Стрончек
2 Эстония зщ Мяртен Кууск
4 Польша зщ Arkadiusz Jedrych
6 Польша зщ Лукаш Клеменз
30 Польша зщ Алан Червински
5 Нидерланды пз Йессе Босх
11 Польша пз Adrian Blad
22 Польша пз Sebastian Milewski
8 Испания нп Борха Галан
27 Польша нп Бартош Новак
99 Словакия нп Адам Зреляк
Запасные
22 Польша вр Милош Пекутовски
3 Словения зщ Душан Стойинович
4 Япония зщ Юки Кобаяси
5 Польша зщ Цезарий Полак
8 Польша пз Давид Драхаль
21 Испания пз Серхио Лосано
25 США пз Азиль Джексон
31 США пз Леон Флак
10 Ангола нп Афимику Пулулу
17 Бельгия нп Юссуф Силла
18 Дания нп Лоука Прип
1 Польша вр Dawid Kudla
16 Польша зщ Grzegorz Rogala
10 Польша пз Марцел Вендрыховски
14 Польша пз Якуб Луковски
19 Польша пз Kacper Łukasiak
20 Польша пз Филип Рейчик
15 Норвегия нп Эман Марковик
80 Беларусь нп Илья Шкурин
21 Польша Jakub Kokosinski
28 Польша Alan Brod
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Ягеллония1 : 0ГКС Катовице
25.08.2024 Польша — Экстракласса 6-й тур ГКС Катовице3 : 1Ягеллония
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 3Ягеллония
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 0 : 0Ягеллония
14.12.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 1 : 1Ягеллония
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Ягеллония1 : 2
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 2 : 1Ягеллония
30.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 0 : 2ГКС Катовице
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 0ГКС Катовице
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур ГКС Катовице2 : 0
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур ГКС Катовице1 : 3
31.10.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 0 : 3ГКС Катовице
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Висла Плоцк1933
2
Лига чемпионов
Гурник З1933
3
Лига конференций
Ягеллония1832
4
Лига конференций
Краковия1930
5 Ракув1929
6 Заглембе Л1928
7 Корона1927
8 Лех П1826
9 Радомяк1826
10 Мотор1924
11 Лехия1923
12 ГКС Катовице1823
13 Арка1821
14 Погонь1921
15 Видзев1920
16
Зона вылета
Пяст1820
17
Зона вылета
Нецеча1919
18
Зона вылета
Легия1919

Отзывы и комментарии к матчу

