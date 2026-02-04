Ягеллония - ГКС Катовице 04 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - ГКС Катовице, которое состоится 04 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|50
|вр
|Славомир Абрамович
|13
|зщ
|Бернарду Витал
|70
|зщ
|Анди Пельмар
|27
|зщ
|Бартломей Вдовик
|7
|зщ
|Алехандро Посо
|15
|пз
|Норберт Войтушек
|6
|пз
|Тарас Романчук
|86
|пз
|Бартош Мазурек
|11
|пз
|Хесус Имас
|72
|пз
|Камиль Юзвяк
|9
|нп
|Димитрис Раллис
|12
|вр
|Рафал Стрончек
|2
|зщ
|Мяртен Кууск
|4
|зщ
|Arkadiusz Jedrych
|6
|зщ
|Лукаш Клеменз
|30
|зщ
|Алан Червински
|5
|пз
|Йессе Босх
|11
|пз
|Adrian Blad
|22
|пз
|Sebastian Milewski
|8
|нп
|Борха Галан
|27
|нп
|Бартош Новак
|99
|нп
|Адам Зреляк
|22
|вр
|Милош Пекутовски
|3
|зщ
|Душан Стойинович
|4
|зщ
|Юки Кобаяси
|5
|зщ
|Цезарий Полак
|8
|пз
|Давид Драхаль
|21
|пз
|Серхио Лосано
|25
|пз
|Азиль Джексон
|31
|пз
|Леон Флак
|10
|нп
|Афимику Пулулу
|17
|нп
|Юссуф Силла
|18
|нп
|Лоука Прип
|1
|вр
|Dawid Kudla
|16
|зщ
|Grzegorz Rogala
|10
|пз
|Марцел Вендрыховски
|14
|пз
|Якуб Луковски
|19
|пз
|Kacper Łukasiak
|20
|пз
|Филип Рейчик
|15
|нп
|Эман Марковик
|80
|нп
|Илья Шкурин
|21
|Jakub Kokosinski
|28
|Alan Brod
|Адриан Семенец
|02.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|3 : 1
|31.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 3
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 1
|30.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|0 : 2
|07.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|2 : 0
|08.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 3
|31.10.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Висла Плоцк
|19
|33
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|19
|33
| 3
Лига конференций
|Ягеллония
|18
|32
| 4
Лига конференций
|Краковия
|19
|30
|5
|Ракув
|19
|29
|6
|Заглембе Л
|19
|28
|7
|Корона
|19
|27
|8
|Лех П
|18
|26
|9
|Радомяк
|18
|26
|10
|Мотор
|19
|24
|11
|Лехия
|19
|23
|12
|ГКС Катовице
|18
|23
|13
|Арка
|18
|21
|14
|Погонь
|19
|21
|15
|Видзев
|19
|20
| 16
Зона вылета
|Пяст
|18
|20
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|19
|19
| 18
Зона вылета
|Легия
|19
|19